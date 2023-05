AR/VR Headset: Apple sichert sich auch die Wortmarke „xrProOS“

Vor wenigen Tagen haben wir schon berichtet, dass sich Apple über eine Briefkastenfirma die Wortmarke „xrOS“ gesichert hat. Im Vorfeld der WWDC und der wahrscheinlichen Ankündigung des AR/VR Headsets von Apple, wurde nun auch „xrProOS“ als Wortmarke registriert. Über die Briefkastenfirma „Deep Dive LLC“ wurde der Markenantrag in Argentinien, in der Türkei und auf den Philipen genehmigt. Der Schriftzug wurde dabei in Apples Schriftart SF Pro angefertigt.

Am 18. Mai wurde die Wortmarke auch in Australien, Neuseeland und Großbritannien angemeldet, ebenso zeigen die Unterlagen, dass die Marke erstmals am 27. April in Jamaika angemeldet wurde. Jamaika ist häufig der erste Ort, an dem Apple Marken für zukünftige Produkte anmeldet, da das Land keine durchsuchbare Online-Markendatenbank hat, was dem Unternehmen hilft, die Geheimhaltung zu wahren.

Bisher hat sich die Gerüchteküche geeinigt, dass das Betriebsystem xrOS heißen wird. Ob Apple xrProOS im Zusammenhang mit dem Headset in diesem Jahr nutzen wird, ist unklar. Gut möglich, dass man sich die Marke sichert und zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückgreift.

Anfang Juni werden wir dann offiziell wissen, wie das Headset aussieht und was es können wird. Es wird erwartet, dass das Gerät eine Mischung aus Virtual-Reality- und Augmented-Reality-Funktionen bieten wird, die mit Hand- und Augensteuerung gesteuert werden können. Das Headset wird in den USA schätzungsweise rund 3.000 US-Dollar kosten und Berichten zufolge mit einem externen Akku ausgestattet sein.

Foto: Ian Zelbo.