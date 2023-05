xrOS: Apple registriert Wortmarke im Vorfeld der WWDC-Headset-Vorstellung

Im Vorfeld der am 5. Juni anstehenden WWDC-Keynote von Apple wurde nun eine Wortmarke für die Bezeichnung „xrOS“ in Neuseeland registriert. Es ist das erste Mal, dass Apple vorab indirekt den Namen des Betriebssystems für das kommende AR-/VR-Headset als auch die offizielle Schriftart und den dazugehörigen Stil bekanntgegeben hat. So berichtet MacRumors.

Entdeckt wurde die xrOS-Wortmarke von Parker Ortolani, der diese über seinen Twitter-Account teilte. Die Wortmarke wurde beim neuseeländischen Amt für geistiges Eigentum registriert und zeigt, dass Apple seine San-Fransisco-Schrift im xrOS-Marketing verwenden wird, genau wie bei macOS, iOS, watchOS und tvOS.

„xrOS“ soll für „extended reality“ stehen. Extended Reality soll laut MacRumors sowohl auf die Augmented- als auch für die Virtual-Reality-Funktionen, die das Headset unterstützen wird, hinweisen. Der Name wurde bereits im vergangenen Jahr von internen Apple-Quellen über Bloomberg bestätigt. Apple hat xrOS zudem in mehreren Ländern über eine versteckte Briefkastenfirma als Marke angemeldet.

„Reality OS“ wurde in „xrOS“ umbenannt

Apple nannte die Headset-Software intern „Reality OS“ oder „rOS“, als sie sich in der Entwicklung befand, entschied sich aber angesichts der bevorstehenden Markteinführung schließlich, den öffentlichen Namen in den weniger generischen Namen „xrOS“ zu ändern. xrOS soll eine iOS-ähnliche Oberfläche samt Startbildschirm mit App-Symbolen, die neu angeordnet werden können, sowie anpassbare Widgets, aufweisen.

Das Headset wird über neue Versionen bestehender Apps wie Maps und Messages verfügen, die für ein AR/VR-Erlebnis umgestaltet wurden. Apple arbeitet außerdem an einem Software Development Kit, mit dem Apps von Drittanbietern für das Headset entwickelt werden können. Es wird erwartet, dass Apple das Headset während der WWDC-Keynote am Montag, den 5. Juni, der Öffentlichkeit vorstellt.

Foto: Ian Zelbo.