Spiele-Markt in Deutschland wächst: Mobile Games erreichen alle Generationen

Ein Geschicklichkeitsspiel für zwischendurch, digitale Puzzles zum Gedächtnistraining oder aufregende Online-Multiplayer-Runden im Freundeskreis: Games auf dem Smartphone oder Tablet bieten schon längst eine große Spieleauswahl für jeden Geschmack und werden auch technisch immer besser.

Entsprechend groß ist auch der Markt für Mobile Games in Deutschland: Bereits 2020 und 2021 stieg der Umsatz mit Spiele-Apps deutlich um insgesamt rund 50 Prozent. 2022 wächst der Markt nun um ein weiteres Prozent auf rund 2,81 Milliarden Euro und stabilisiert sich nach der sprunghaften Entwicklung in den ersten beiden Corona-Jahren damit auf einem hohen Niveau. Das gab heute game–Verband der deutschen Games-Branche auf Basis von Daten der Marktforschungsunternehmen data.ai und GfK bekannt.

Rund ein Drittel der Gamer ist über 50 Jahre alt

Der Erfolg der Mobile Games geht auf ihre große Popularität zurück: Vier von zehn Deutschen – was 37 Prozent entspricht – gehören zu den Mobile Gamern. Dabei ist Mobile Gaming ein Hobby für jedes Alter. Besonders hoch ist die Nutzung von Spiele-Apps unter den Ältesten: Denn rund jede beziehungsweise jeder Dritte der Mobile-Games-Spielenden ist 50 Jahre alt oder älter (32 Prozent). Dieses große Interesse in den höheren Altersgruppen spiegelt sich auch im steigenden Durchschnittsalter der Fans von Spiele-Apps wider. Dieses liegt aktuell bei 38,9 Jahren und ist damit höher als bei Gamern anderer Plattformen. Bei den Jüngeren nutzt rund jede beziehungsweise jeder Fünfte zwischen zehn und 19 Jahren (21 Prozent) Spiele-Apps. Eine weitere Besonderheit von Games für Handys und Tablets: Etwas mehr Frauen als Männer in Deutschland spielen Mobile Games. So liegt der Frauenanteil bei 52 Prozent und der Anteil der Männer bei 48 Prozent.

In-App-Käufe größter Umsatztreiber

Fast alle Umsätze am Mobile-Games-Markt (99 Prozent) werden durch Käufe von Zusatzinhalten in den Spiele-Apps generiert – von Skins für die Spielefigur über zusätzliche Level bis hin zu virtuellen Rohstoffen. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf das am Mobile-Games-Markt bereits etablierte Modell der Free-to-Play-Spiele. Abermals rückläufig ist der Umsatz mit dem Kauf von Spiele-Apps, der 2022 um eine weitere Million auf 6 Millionen Euro schrumpft. Der Teilmarkt mit Abo-Gebühren für Spiele-Apps wächst hingegen stark: Mit Diensten wie Apple Arcade oder dem Google Play Pass wurde ein Umsatz von 24 Millionen Euro generiert – ein Wachstum von 100 Prozent im Vorjahresvergleich. Mit solchen Abo-Services können Mobile Gamer auf große Spiele-App-Bibliotheken zugreifen und Games ohne Werbung oder kostenpflichtige Zusatzinhalte spielen.

Deutscher Spiele-Markt stabilisiert sich 2022 auf hohem Niveau

Wie der Markt für Spiele-Apps hat sich auch der Gesamtmarkt für Games und entsprechende Hardware nach den großen Umsatzsprüngen 2020 und 2021 auf hohem Niveau stabilisiert. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz mit Games, Gaming-Hardware und Gaming-Online-Services 2022 weiter um ein Prozent auf 9,87 Milliarden Euro. Einer der wichtigsten Umsatztreiber bleibt der Teilmarkt mit Games für PC, Spielekonsole und Mobilgeräte, also dem Verkauf von Computer- und Videospielen sowie In-Game- und In-App-Käufen. Insgesamt wächst dieses Marktsegment um rund ein Prozent auf 5,5 Milliarden Euro. Weiterhin stark gewachsen ist das Marktsegment der Gaming-Online-Services wie etwa Gaming-Abo-Dienste, dessen Umsatz um 20 Prozent auf 866 Millionen Euro gestiegen ist. Leicht rückläufig ist 2022 das Marktsegment der Games-Hardware, das um rund drei Prozent auf 3,5 Milliarden Euro zurückgegangen ist.

Die hier im Artikel aufgeführten Marktdaten basieren auf Erhebungen des GfK Consumer Panels und data.ai. Zu den Erhebungsmethoden der GfK zur Erfassung der Daten des deutschen Marktes für digitale Spiele gehören unter anderem eine für die gesamte deutsche Bevölkerung repräsentative laufende Befragung von 25.000 Personen zu ihren Einkaufs- und Nutzungsgewohnheiten bei digitalen Spielen sowie ein Handelspanel.

Spielt ihr Mobile Games? Wenn ja, welche? Oder konzentriert ihr euch auf andere Plattformen wie Spielkonsolen oder Mac-/PC-Games? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare zum Thema.

Grafiken: Verband der deutschen Games-Branche.