Das neue Multitasking in iPadOS 26 im Detail

Eines der Highlights der gestrigen Keynote hat sich Apple bis zum Schluss aufbewahrt. Am Ende des Abends wurde das neue iPadOS 26 vorgestellt, das eine neue Multitasking-Erfahrung auf das iPad bringt. Wir haben die neuen Funktionen bereits mit einem 13 Zoll großen iPad Air ausprobiert und wollen euch die ersten Eindrücke aus der Praxis liefern.

Kommen wir zuvor kurz zu zwei Funkionen, die Apple mit dem kommenden Update, das im Herbst offiziell erschienen wird, ausradieren wird: Split View und Slide Over, die bisherigen Multitasking-Funktionen auf dem iPad, werden gestrichen. Stattdessen kommt eine neue Multitasking-Oberfläche ins Spiel, die noch viel mehr bietet.

Im Mittelpunkt steht dabei ein kleines Icon, das in der rechten unteren Ecke einer jeden App zu finden ist:

Dieses Icon könnt ihr mit dem Finger berühren, das Vollbild-Fenster einfach vom Bildschirm lösen und dann auf die von euch gewünschte Größe verkleinern. Ab einer bestimmten Größe wird auch das Dock am unteren Bildschirmrand eingeblendet.

Nun könnt ihr die App in der angepassten Größe nutzen, aber auch noch mehr anstellen. Ihr könnt das Fenster an allen vier Ecken „anfassen“ und die Größe anpassen. Berührt ihr das Fenster an der oberen Seite, könnt ihr es zudem auf dem Bildschirm verschieben.

So entsteht richtiges Multitasking auf dem iPad

Richtiges Multitasking ist das bisher natürlich nicht. Dafür müsst ihr eine zweite App öffnen, entweder über das Dock oder nach einem Fingertipp auf den leeren Hintergrund über den dann erscheinenden Homescreen. Üblicherweise öffnet sich das Fenster erst im Vollbildmodus und muss dann zunächst von euch verkleinert werden. Dieser Vorgang lässt sich mit mehreren Apps wiederholen, die Apps können sich dabei sogar überlagern.

Um etwas mehr Ordnung zu schaffen, kommen drei kleine Symbole ins Spiel, die ihr möglicherweise schon vom Mac kennt. Das rote, gelbe und grüne Icon in der oberen linken Ecke einer jeden App lässt sich das Fenster schließen, minimieren oder maximieren. Wenn ihr lange auf die Schaltfläche tippt, öffnet sich ein Menü zur Fensterkontrolle.

Hier habt ihr die Möglichkeit, die offenen Fenster einfach nach euren Wünschen zu sortieren. Bis zu vier Fenster können geordnet nebeneinander angezeigt werden. Mit einem schnellen Fingerwisch nach links oder rechts kann ein Fenster auch einfach auf die jeweilige Hälfte des Bildschirms gebracht werden. In jeder der geteilten Ansichten könnt ihr die Ränder der Apps verschieben und so die Größe nach euren Wünschen anpassen.

Eine Übersicht über alle geöffneten Apps und Fenstergruppen erhaltet ihr über Exposé, das ihr einfach über die bekannte Multitasking-Geste (nach oben wischen und halten) öffnen könnt. So könnt ihr euch auch mehrere virtuelle „Arbeitsplätze“ anlegen und einfach zwischen mehreren geöffneten Apps wechseln.

Insgesamt funktioniert das neue Multitasking schon ziemlich gut und vor allem intuitiv, besonders auf großen iPads macht es natürlich besonders viel Spaß. Die erste Beta von iPadOS 26 mit dem neuen Multitasking kann sich definitiv sehen lassen. An einigen Stellen ist durchaus noch etwas Luft nach oben, etwa wenn man offene Fenster in einer gruppierten Ansicht tauschen möchte. Dafür scheint Apple noch keine einfache Lösung eingebaut zu haben – oder ich habe sie bisher übersehen. Bis zum Start der ersten Public Beta und vor allem bis zum offiziellen Launch von iPadOS 26 im Herbst ist aber noch ein bisschen Zeit.