Photomator: Neue Mac-App des Pixelmator Teams veröffentlicht

Beinahe täglich greife ich zu Pixelmator Pro, der für mich besten Bildbearbeitungs-Software aus dem Mac App Store. Das Entwicklerteam von Pixelmator hat jetzt eine weitere Anwendung für den Mac veröffentlicht, die sich auf die Bearbeitung von Fotos konzentriert: Photomator (App Store-Link). Ganz neu ist die App allerdings nicht, sie war ehemals unter dem Namen Pixelmator Photo unterwegs, bevor sie umfassend überarbeitet wurde.

Photomator kann zunächst einmal kostenlos aus dem Mac App Store geladen werden, allerdings muss die Vollversion per In-App-Kauf freigeschaltet werden. Photomator kostet entweder 5,49 Euro pro Monat oder 34,99 Euro pro Jahr. Ihr könnt aber auch eine lebenslange Lizenz kaufen, die es zum Start für 69,99 statt 99,99 Euro gibt. Mit der Lizenz lässt sich Photomator dann auch auf iPhone und iPad nutzen.

Photomator macht zahlreiche Foto-Werkzeuge zugänglich

Laut Aussagen des Entwicklerteams kann man mit Photomator gut aussehen Fotos in spektakuläre Aufnahmen verwandeln. Unter anderem kann man Farben und Beleuchtung mit wenigen Handgriffen anpassen, aber auch mühelos Flecken und Objekte aus Fotos entfernen. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz will Photomator sogar die Auflösung von Fotos vergrößern, ohne dabei Schärfe und Details zu verlieren. Abgerundet wird Photomator von einem Fotobrowser, der die eigene macOS-Bibliothek integriert.

In der App gibt es zudem ausführliche Tutorials, in denen man beispielsweise lernen kann, wie man nur bestimmte Bereiche eines Bildes bearbeitet oder mit Vorlagen arbeitet. Zum Teil sind hier einige Texte noch nicht in Deutsche übersetzt, dank der interaktiven Grafiken dürfte das Verständnis aber keine große Hürde sein.

Groß herumgespielt habe ich bisher mit der App noch nicht, das werde ich mit den passenden Fotos aber in den kommenden Tagen nachholen und mich dann mit weiteren Eindrücken erneut zu Wort melden.