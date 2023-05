Powerstation von Ugreen jetzt sogar mit 350 Euro Rabatt

In der vergangenen Woche haben wir euch ausführliche Eindrücke der Ugreen PowerRoam 1200 geschildert. Die Powerstation bietet eine Kapazität von 1.024 Wattstunden, einen Haufen Anschlüsse und zahlreiche smarte Funktionen. Darüber hinaus konnte der Kaufpreis von regulär 1.199,99 Euro mit einem 200 Euro Gutschein bereits deutlich reduziert werden.

Jetzt hat Ugreen noch einmal nachgelegt und bietet für die PowerRoam 1200 Powerstation sogar einen 350 Euro Coupon an, der bis Mittwoch auf der Produktseite aktiviert werden kann. So reduziert sich der Preis des tragbaren Akkus auf 849,99 Euro (zum Angebot). Zudem könnt ihr die Tragetasche im Wert von 59,99 Euro kostenlos mit in den Warenkorb legen.

Mit dieser Marke unterbietet Ugreen den Preis der Marken-Konkurrenz wie Jackery, EcoFlow oder Anker zum Teil deutlich. Jackery hat dank Gutscheinen zwar auch günstigere Modelle, diese setzen aber auf die weniger langlebige Lithium-Ionen-Akkus, statt auf die langlebigen LifePO4-Batterien.

Diese Anschlüsse bietet der Ugreen PowerRoam 1200

Bis zu neun Geräte können mit dem PowerRoam 1200 gleichzeitig aufgeladen werden. Im Fokus stehen hier sicherlich die beiden klassischen AC-Steckdosen. Darüber hinaus gibt es drei Auto-/DC-Steckdosen sowie zwei klassische USB-A-Ports und zwei USB-C-Anschlüsse. Letztere können bis zu 100 Watt Leistung liefern.

Die Ugreen PowerRoam 1200 liefert im Normalbetrieb bis zu 1.200 Watt Leistung, im Turbo-Modus sind sogar bis zu 2.200 Watt und Leistungsspitzen bis zu 3.000 Watt drin. Wenn man beispielsweise ein Wasserkocher anschließt, bringt das die Powerstation von Ugreen nicht gleich aus dem Konzept, auch wenn kurzzeitig mehr als 2.000 Watt gefordert werden.

In der Ugreen-App können alle aktuellen Daten ablesen werden, außerdem kann man die verschiedenen Ein- und Ausgänge ganz bequem steuern. Zudem gibt es einige Einstellungen, die nur in der App vorgenommen werden können, etwa der Leise-Modus zum geräuscharmen Aufladen.