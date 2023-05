Sennheiser SoundProtex: Neuer Gehörschutz für Konzerte und Festivals

Viele Menschen werden das Klingeln in den Ohren nach einem Konzert kennen. Trotzdem zögern Musikfans oft Ohrstöpsel zu verwenden, da sie das Gefühl haben, sich durch den Gehörschutz das Konzerterlebnis zu ruinieren. In die neu vorgestellten Sennheiser SoundProtex, einem Gehörschutz für Konzerte, Festivals und andere laute Umgebungen, fließt daher das umfangreiche Klangwissen der Marke ein – für ein natürliches und gleichzeitig sicheres Erlebnis von Livemusik.

Perfekt für Konzerte und Festivals

Die fortschrittlichen High-Fidelity-Ohrstöpsel verfügen über eine patentierte Membranfiltertechnologie. Diese bewahrt alle musikalischen Details und sorgt dabei für einen vollen Klang. Durch die Verringerung des Schalldrucks im Ohr senkt der Filter gleichzeitig potenziell schädliche Lautstärkepegel, so dass man länger sicher zuhören können. Bei Rockkonzerten beispielsweise liegt der Dezibelpegel oft über 100 dB – ist man dieser Lautstärke ohne Schutz längere Zeit ausgesetzt, kann das bereits nach 15 Minuten zu Gehörschäden führen.

Ausgewogener Klang und lange Lebensdauer

Die zweistufigen Filter der SoundProtex sind in der Lage, einen klaren, ausgewogenen Klang an die Ohren der Benutzer und Benutzerinnen weiterzugeben. Die Kombination aus einer abgestimmten Membran und einem schalldämpfenden Gewebe reduziert hohe und tiefe Frequenzen gleichermaßen. Um Sprache zu verstehen, verlassen sich Menschen stark auf Details in höheren Frequenzen, doch viele Standard-Ohrstöpsel können genau diese Frequenzen maskieren. Die ausbalancierten SoundProtex-Filter lassen genug der höheren Frequenzen an das Trommelfell, um ein optimales Umgebungsbewusstsein zu gewährleisten. So kann man sich bei einem Konzert immer noch normal unterhalten.

Im Gegensatz zu Einweg-Ohrstöpseln können die SoundProtex beliebig oft verwendet werden. Sie können nach dem Gebrauch einfach abgewischt oder unter dem Wasserhahn abgespült werden. Das weiche, flexible TPE-Material in medizinischer Qualität ist frei von Weichmachern und anderen Substanzen, die die empfindliche Haut in den Ohren reizen könnten. Im Lieferumfang sind drei verschiedene Größen von Ohrstöpseln enthalten, dazu kommt eine kleine Tasche für den Transport.

SoundProtex Plus als Variante für viele Anwendungsbereiche

SoundProtex ist auch perfekt geeignet, um unterwegs oder in lauten Büroumgebungen Ruhe zu genießen. Und wann immer man so viele Geräusche wie möglich ausblenden möchte, kann man den mitgelieferten Full-Block-Filter einsetzen. Dieser eignet sich beispielsweise perfekt zum Schlafen oder zum Entspannen in absoluter Ruhe. Da der SoundProtex zusätzlich luft- und wasserdicht ist, kann er auch zum Schwimmen genutzt werden und schützt die Ohren vor Wasser.

Sennheiser SoundProtex gibt es alternativ auch in der SoundProtex Plus-Variante: Diese wird mit allem geliefert, was im SoundProtex-Paket enthalten ist, bietet aber zwei zusätzliche akustische Filtern, mit denen sich zwischen drei verschiedenen Schalldämpfungsstufen wählen lässt, um jede Situation von lauten Büros bis hin zu lauten Konzerten abzudecken.

Der stärkste Filter liegt bei einem geschätzten Single Number Rating (SNR) von 20 dB und eignet sich für laute Musik, Motorsport oder den Einsatz von Elektrowerkzeugen. Medium ist mit einem geschätzten SNR von 17 dB ein optimaler Allrounder für Festivals, Veranstaltungen oder Reisen – dieser Filter ist auch in der normalen SoundProtex-Variante enthalten. Der Low-Filter eignet sich für leisere oder unverstärkte Konzerte, laute Büros oder für Bars und Restaurants und hat einen geschätzten SNR von 10 dB. Alternativ liegt auch hier der Full-Block-Filter für absolute Stille bei.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Sennheiser SoundProtex und SoundProtex Plus können ab dem 16. Mai 2023 vorbestellt werden und sind ab dem 30. Mai 2023 zu einem UVP von 39,90 bzw. 79,90 Euro verfügbar. Auf der Website von Sennheiser gibt es weitere Informationen zu den Neuerscheinungen sowie die Möglichkeit, den Gehörschutz auch schon vorzubestellen.