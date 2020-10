Ausgepackt und angeschaut: Das Nuki Smart Lock in der White Edition

Auch wenn es im Test der Stiftung Warentest nicht zum ersten Platz gereicht hat, bleibt das Nuki Smart Lock weiterhin unsere erste Empfehlung, wenn ein smartes Türschloss zum einfachen Nachrüsten gesucht wird. Nuki punktet neben der einfachen Montage vor allem mit einer ausgereiften App, einer HomeKit-Anbindung und passendem Zubehör in Form von einem Schlüsselanhänger und einem Keypad.

Und auch optisch macht das zugegeben nicht ganz kompakte Nuki Smart Lock jetzt eine etwas bessere Figur. Bereits im September hat der Hersteller aus Österreich die White Edition angekündigt, die ab Mitte November an die Kunden ausgeliefert werden soll. Wir haben bereits ein Pre-Sample erhalten und können euch die White Edition erstmals im Detail zeigen.

Wie ihr im oben eingebundenen Video sehen könnt, ist das Nuki Smart Lock nun mit einem weißen Gehäuse ausgestattet. Die komplette äußere Hülle, mit Ausnahme des aus Aluminium gefertigten Knaufs, ist jetzt in Weiß gefertigt. Das sieht an einer weißen Tür-Innenseite natürlich deutlich passender aus, zumal auch der kleine Türsensor passend dazu in Weiß gehalten ist.

Noch nicht zeigen kann ich euch leider die nun ebenfalls weiße Bridge und das weiße Power Pack, der neue Akku als leistungsstarker Batterie-Ersatz. Diese gehören später zum Lieferumfang der Nuki White Edition dazu.

Der Preis für die White Edition, die ihr nur direkt beim Hersteller bekommt, liegt bei 299 Euro. Für das Set bestehend aus Smart Lock, Bridge und Power Pack kann sich das durchaus sehen lassen und ist sogar günstiger als die schwarze Variante mit dem entsprechenden Zubehör.

Abschließend kann ich sagen – und hier spreche ich ausdrücklich über meine persönlichen Erfahrungen: Das Nuki Smart Lock ist neben Philips Hue und Google Nest (Rauchmelder und Türklingel) eines der wenigen Smart Home Produkte, die meinen Alltag definitiv verändert haben – und zwar im positiven Sinne.