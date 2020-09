Nuki stellt Neuheiten vor: Power Pack & limitierte White Edition

Das Nuki Smart Lock hat sich in den vergangenen Jahren zum Markführer entwickelt. Und auch wenn ich insgeheim mit einer dritte Generation gerechnet habe, müssen wir dahingehend wohl noch etwas warten. Stattdessen hat man in einem Herbst-Update zwei Neuheiten vorgestellt: Ein Power Pack als Batterie-Ersatz und eine limitierte White Edition in einem angepassten Look.

Bekanntlich wird das Nuki Smart Lock mit vier AA-Batterien mit Strom versorgt, die etwa nach einem halben Jahr ausgetauscht werden müssen. Genau dieser Schritt soll mit dem Nuki Power Pack der Vergangenheit angehören. Der Akku wird einfach in das Batterie-Fach des Nuki Smart Lock gesetzt und versorgt das smarte Türschloss für rund ein Jahr mit Energie.

Natürlich warnen sowohl das Smart Lock durch blinkende LED als auch die App, sobald der Akkustand unter 20 Prozent fällt – zusätzlich ist der Akkustand in der Nuki-App jederzeit sichtbar. Aufgeladen wird das Power Pack über das mitgelieferte USB-C-Kabel. Ein Aufladen oder eine permanente Bestromung ist sogar im laufenden Betrieb möglich.

Das Nuki Power Pack kommt im Oktober zum Preis von 49 Euro in den Handel und funktioniert mit dem Nuki Smart Lock der ersten und zweiten Generation.

Nuki Smart Lock bald auch mit einem weißen Design

Falls eure Haus- oder Wohnungstür eine weiße Innenseite hat und ihr das schwarze Design des Nuki Smart Lock bisher nicht passend fandet, gibt es ebenfalls spannende Neuigkeiten: Ab Oktober wird es eine exklusive White Edition im hauseigenen Online-Shop von Nuki geben. Die limitierte White Edition beinhaltet das Nuki Smart Lock, die Nuki Bridge sowie das neue Nuki Power Pack – alles in Weiß. Interessierte Kunden können sich ab morgen auf der Nuki Webseite vorab registrieren. Ein paar erste Impressionen haben wir bereits für euch: