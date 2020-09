OLO Loco: Neues Multiplayer-Shuffleboard-Spiel für die ganze Familie

Der bekannte Publisher Rogue Games hat mit OLO Loco (App Store-Link) ein neues familienfreundliches Spiel in den deutschen App Store gebracht. Die Neuerscheinung benötigt etwa 478 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät sowie iOS 11.0 oder neuer. Auch an eine deutsche Lokalisierung wurde von Seiten der Macher bereits gedacht.

„OLO Loco ist ein Shuffleboard-Spiel, das eine Schraube locker hat und sich perfekt für die ganze Familie eignet“, berichten die Publisher von Rogue Games in einer Mail an uns. „Du liebst Shuffleboard und Schach, bist aber bereit, dein Spiel zu verbessern? Die Fortsetzung des preisgekrönten Strategieklassikers OLO ist da – mit einer Lawine unglaublicher neuer Spielmodi, komplett überarbeitetem kompetitivem Spiel und wunderschönem minimalistischem Design.“

OLOMojis zum Verspotten der Gegenspieler

Als Entwickler von OLO Loco zeigte sich das Design- und Gamestudio Sennep verantwortlich, die dem Spiel einige neue Features verpasst haben. So gibt es unter anderem einen neuen rundenbasierten PvP-Online-Modus, der die OLOMoji-Familie einbindet. Diese exzentrische und ausdrucksstarke Bande kann während der Partie dazu verwendet werden, um eigene Emotionen zu übermitteln oder die Kontrahenten zu ärgern.

Zudem gibt es neben dem klassischen Shuffleboard-Gameplay auch zwei weitere Spielmodi namens BOOLO und REVERSO, einen lokalen Multiplayer-Modus für zwei bis vier Spieler, dynamische Klanglandschaften, einen witzigen Soundtrack und neues haptisches Feedback. Schade ist lediglich, dass sich OLO Loco nicht in einem Einzelspieler-Modus gegen einen KI-Konkurrenten absolvieren lässt – es braucht also wenigstens einen realen Gegenspieler, um eine Partie zu beginnen.

Der kleine YouTube-Trailer liefert euch abschließend weitere Eindrücke zu dieser kunterbunten Familienspiel-Neuerscheinung. Im Zuge des Releases hat Rogue Games außerdem den Vorgänger OLO (App Store-Link) im Preis reduziert: Das Spiel ist ab sofort für kleine 1,09 Euro im deutschen App Store erhältlich.