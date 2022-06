Bacon – The Game: Entwickler verspricht Geschenk für alle, die das Spiel durchspielen

Bacon – The Game (App Store-Link) ist ein kleines Indie-Game des deutschen Entwicklers Philipp Stollenmayer, das schon seit September 2018 im deutschen App Store als kostenloser Download zur Verfügung steht. Für die Installation benötigt ihr neben 152 MB an freiem Speicherplatz auch iOS bzw. iPadOS 12.0 oder neuer. Auch eine deutsche Lokalisierung ist bereits vorhanden.

Worum geht es in Bacon – The Game? Das Spiel erklärt eine der wichtigsten Grundregeln der Küche: Speck passt einfach auf jedes Gericht. Und genau auf diese Art und Weise geht ihr in dem Spiel vor. Zunächst landet der Speck in einer Pfanne, brutzelt kurz an und muss dann mit einem Fingertipp aus eben jener Pfanne auf die ganz unterschiedlichsten Objekte geworfen werden. Bleibt der Bacon liegen, gilt das Level als gemeistert.

Bacon – The Game kann kostenlos gespielt werden

Worauf der Bacon in Bacon – The Game alles landet, findet ihr am besten selbst heraus. Es sei nur so viel verraten: Von einem Hamburger über die Freiheitsstaue bis zur einigen iOS-Systemmitteilungen ist so ziemlich alles ein Teil des Spiels. Die Finanzierung des Spiels erfolgt übrigens über gelegentlichen Werbevideos. Wer diese deaktivieren möchte, kann das Spiel Supertype oder see/saw des Entwicklers kaufen.

Philipp Stollenmayer hat im Zuge seines jüngsten Updates für Bacon – The Game nun eine ganz besondere Aktion ins Leben gerufen. Wer sich Version 1.70 des Spiels herunterlädt und dann alle verfügbaren Level meistert, bekommt „ein echtes kleines Geschenk nach Hause geschickt“, wie es im Changelog im App Store heißt. Wie genau das Geschenk aussieht – Kollege Fabian vermutete einen Plüsch-Bacon – können auch wir nicht sagen. Vielleicht spielt ihr Bacon – The Game einfach einmal und schaut, ob ihr es soweit schafft, dass ihr zu den glücklichen Gewinnern gehört, die ein Geschenk bekommen.