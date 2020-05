Bamboo Paper: Premium-Funktionen der Zeichen-App kostenlos nutzen

Schüler, Lehrer und alle, die gerade von zuhause aus arbeiten, können ab sofort die Premium-Funktionen der Bamboo Paper-App (App Store-Link) von Wacom im Zeitraum vom 1. Mai 2020 bis zum 30. Juni 2020 kostenlos freischalten. Auch danach stehen die Premium-Features des sogenannten Creative Packs dauerhaft gratis zur Verfügung.

Bamboo Paper ist eine etwa 111 MB große und ab iOS 11.0 nutzbare Anwendung für das iPad, mit der sich handschriftliche Notizen und Skizzen auf dem Apple-Tablet anfertigen lassen. Das Entwicklerteam von Wacom ist den meisten Usern sicherlich eher durch die zahlreiche Hardware in Form von Zeichen-Tablets und -Stiften bekannt geworden. Aber auch ohne diese Hilfsmittel lässt sich Bamboo Paper auf dem iPad verwenden.

Creative Pack kostet sonst 5 Euro

Denn: Neue Ideen oder komplexe Gedankengänge lassen sich häufig einfacher erklären und verstehen, wenn sie visuell dargestellt werden. Einfache Grafiken und Skizzen können beim Brainstorming, Mind-Mapping oder beim mathematischen oder naturwissenschaftlichen Unterricht viel ausmachen. Was früher bei der persönlichen Zusammenarbeit auf ein Whiteboard gekritzelt oder auf einen Zettel geschrieben wurde, muss in der aktuellen Situation häufig per E-Mail an virtuelle Teams weitergegeben werden.

Vom 1. Mai 2020 bis zum 30. Juni 2020 können Bamboo Paper-Nutzer nun alle Premium-Funktionen als kostenlosen In-App-Kauf freischalten und dauerhaft nutzen. Das unter iOS als Creative Pack bezeichnete Paket umfasst 6 verschiedene Stifte und Pinsel, weitere Farben sowie 4 Premium-Notizbücher mit insgesamt 22 verschiedenen Papierarten. Die beliebte Erweiterung für Bamboo Paper kostet normalerweise rund 5 Euro, je nach gewählter Plattform. Bamboo Paper ist neben iOS auch für Android- und Windows-Geräte in den jeweiligen App Stores verfügbar, die passende Hardware des Herstellers zum kreativen Zeichnen und Skizzieren gibt es auf der offiziellen Website von Wacom.