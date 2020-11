Bandwerk trifft Keith Haring: Künstlerisch angehauchte Armbänder für die Apple Watch

Unsere Münchner Freunde von Bandwerk sind ja bekannt für ihre außergewöhnlichen Ideen. Da wird auch schon mal Leder aus einem Flugzeug oder Porsche für eine iPhone-Schutzhülle oder ein Apple Watch Armband verwendet. Und wir können schon mal vorwegnehmen: Bandwerk wird auch Teil unseres Adventskalenders sein und eines der absoluten Highlights liefern.

Bevor wir dazu kommen, wollen wir euch aber erst einmal die aktuelle Produktneuheit von Bandwerk vorstellen, denn die hat es wirklich in sich: Es gibt neue Leder-Armbänder für die Apple Watch mit einem ganz besonderen Design. Die neue Keith Haring Kollektion erinnert an das Untitled-Kunstwerk des 1990 gestorben Künstlers. Ich bin mir sicher: Die Comic-artigen Figuren habt ihr definitiv schon mal gesehen.

Keith Haring Armbänder in drei verschiedenen Farben

Bandwerk bietet das klassische Leder-Armband in drei verschiedenen Variationen an: Ein schwarzes Armband mit weißen Figuren, ein rotes Armband mit weißen Figuren oder ein weißes Armband mit bunten Figuren. Der Preis ist bei allen Varianten identisch: 99 Euro müssen auf den virtuellen Tresen gelegt werden.

Was ich bei Bankwerk besonders praktisch finde: Beim Bestellvorgang kann man nicht nur seine Watch-Generation und die Größe angeben, sondern auch die Farbe der Uhr. So ist der Watch-Adapter zur Befestigung genau passend. Das sieht beispielsweise bei der neuen roten Apple Watch mit dem roten Armband sensationell gut aus.

Die Armbänder sind in einer Standardgröße erhältlich und damit passend für Handgelenksumfänge zwischen 155 und 205 Millimeter. Falls euch das nicht passen sollte, könnt ihr aber auch kostenlos eine Sondergröße bestellen.

die neue Keith Haring Kollektion bei Bandwerk entdecken

Qualitativ gibt es an den aus italienischem Leder gefertigten Armbändern jedenfalls nichts zu bemängeln. Auch die Präsentation in einer kleine Holzschachtel bekommt man bei Billig-Armbändern so nicht geboten. Wenn euch das Keith Haring Design gefällt, dann schaut auf jeden Fall mal bei Bandwerk vorbei. Das neue Leder-Armband eignet sich sicherlich auch als tolle Geschenkidee zu Weihnachten.