Großer Sound-Test: HomePod mini gegen Sonos One, Amazon Echo & mehr

Schon in meinem Video-Review zum HomePod mini habe ich festgehalten, dass der HomePod mini in seiner Klasse in Sachen Sound einfach spitze ist. Um das zu bestätigen, folgt heute ein großer Sound- beziehungsweise Klang-Test.

Der HomePod mini musste sich mit den folgenden Lautsprechern duellieren: HomePod, Sonos One, Zipp Mini, Amazon Echo, Amazon Echo Dot, Nest Audio und Google Home Mini. Und mein Ranking nach dem Test sieht wie folgt aus:

Sound-Test: So gut schlägt sich der HomePod mini

Sonos One HomePod Zipp Mini HomePod mini Nest Audio Amazon Echo Amazon Echo Dot Google Home Mini

Bei den ersten beiden Plätzen habe ich mich schwer getan. Sowohl der Sonos One als auch der Apple HomePod rangieren auf Augenhöhe. Mir persönlich hat der Klang vom Sonos One am Ende ein wenig besser gefallen. Während der Zipp Mini aufgrund seiner Größe einen ebenfalls tollen Klang erzielt, folgt direkt danach schon der kleine HomePod mini und hängt meiner Meinung nach den Nest Audio ab.

Der kleine HomePod mini erzeugt einen erstaunlichen Sound für seine Größe. Der Vergleich mit den drei großen Lautsprechern ist auf jeden Fall unfair, da kann der kleine HomePod nicht mithalten. Aber in der kleinen Größe kann kein anderer Lautsprecher dem HomePod mini im Bezug auf den Klang das Wasser reichen. Dagegen klingen Echo Dot und Google Home Mini wir Blechtrommeln.

Der Nest Audio performt hingegen ganz gut, der große Amazon Echo ist ebenfalls kein schlechter Lautsprecher – nur, dass andere einfach den besseren Sound liefern. Der Google Home Mini, der Nachfolger Nest Mini ist sicherlich schon etwas besser, ist weit abgeschlagen. Hier macht Musikhören überhaupt keinen Spaß.