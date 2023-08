Bikey App exportiert jetzt auch den digitalen Schlüssel vom VanMoof S5/A5

Ich fahre jetzt schon ein paar Monate mein neues VanMoof S5 und bin damit wirklich sehr zufrieden. Das Fahrgefühl ist spitze, die smarten Funktionen praktisch. Doch das Unternehmen hat Probleme und hat in den Niederlanden Insolvenz angemeldet. Wie es mit VanMoof genau weitergeht, ist ungewiss. Und genau aus diesem Grund hat der konkurrierende Anbieter Cowboy die Bikey App (App Store-Link) zur Verfügung gestellt, mit der man den digitalen Schlüssel herunterladen und speichern kann.

Sollten die VanMoof Server irgendwann mal abgeschaltet werden, lässt sich das Rad nicht mehr per App sperren, entsperren und steuern. Hat man seinen digitalen Schlüssel heruntergeladen, kann man diesen in der Bikey App importieren und so zumindest sein Rad per App entsperren. Für den Export muss man sich mit seinen VanMoof-Login-Daten anmelden und kann die Schlüssel dann im iCloud Drive speichern. Es wird explizit darauf hinweisen, dass die Bikey App keine Daten speichert und der Export nur extern gesichert werden kann.

Mit dem Update auf Version 1.3.2 können jetzt auch die Schlüssel vom VanMoof S5 und A5 exportiert werden. Zuvor war das nur mit den Modellen S3 und A3 möglich. Die Bikey App steht kostenlos zum Download bereit.

Das grundlegende Problem von VanMoof – und auch Cowboy

So smart und nett die Fahrräder von Marken wie VanMoof auch sind – es gibt einige Details, die für Schwierigkeiten sorgen können. So setzen die Hersteller viele eigens hergestellte Teile ein. Händler und Werkstätten weigern sich oft, die Fahrräder zu reparieren – falls sie überhaupt die Möglichkeit dazu hätten. Zudem stammt das Kapital der Hersteller oft von Investoren, die früher oder später auch Geld verdienen wollen. Genau das könnte VanMoof nun zum Verhängnis werden. Cowboy rechnet übrigens in diesem Sommer mit den ersten Profiten.