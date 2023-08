Odd 8 Ball: Das etwas andere Billard-Spiel

Der Entwickler Vikas Pawar hat uns vor einer ganzen Weile schon begeistern können, damals mit dem Spiel Frantic Fall. Heute präsentiert er seine Neuerscheinung, die im App Store unter dem Namen Odd 8 Ball (App Store-Link) zu finden ist. Auf dem Homescreen und in der Beschreibung heißt das Spiel dagegen Last Pocket, aber das soll uns an dieser Stelle nicht weiter stören.

Im Mittelpunkt von Odd 8 Ball stehen ein Queue, zwei Kugeln und ein Loch. Mit dem klassischen Billard hat das Spiel aber relativ wenig zu tun, am Ende de Tages ist es nicht mehr oder weniger als ein klassisches Puzzle. Das Ziel ist dabei recht schnell erklärt: Die bunte Kugel muss im Loch versenkt werden.

Odd 8 Ball setzt auf eine besonders einfache Steuerung

Die Steuerung ist dabei denkbar einfach umgesetzt: Statt den Queue zu bewegen und die Schussstärke zu bestimmen, kann man lediglich den Winkel von einer oder mehrere Banden anpassen. Diese werden dazu einfach mit dem Finger angetippt. Mit einem weiteren Fingertipp auf den Queue kann man dann die weiße Kugel spielen und hoffen, dass sie den richtigen Weg nimmt.

Im Laufe der Zeit gesellen sich natürlich immer weitere Elemente hinzu. In Odd 8 Ball gibt es unter anderem Teleporter, Kreissägen und viele andere spannende Objekte, die euch das Leben nicht einfacher machen. Grafisch ist das Spiel dabei sehr einfach, aber trotzdem wirklich schön umgesetzt.

Punkten kann der Entwickler auch mit dem Bezahlmodell. Odd 8 Ball kann kostenlos aus dem App Store geladen und mit kurzen Werbeunterbrechungen komplett durchgespielt werden. Falls ihr darauf keine Lust habt, könnt ihr die Premium-Version mit einem einmaligen In-App-Kauf für 1,99 Euro freischalten. Leider ist nicht genau ersichtlich, wie viele Level das neue Odd 8 Ball bietet. Im Game Center endet die Bestenliste aktuell bei 53, so viele Level sind es also auf jeden Fall.