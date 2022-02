Bloomberg: AR/VR Headset mit Support für Memojis and SharePlay

Ein AR/VR Headset aus dem Hause Apple kursiert jetzt schon länger in der Gerüchteküche und nun liefert der Apple-Experte Mark Gurman weitere Infos. Unter anderem wurde ja zuletzt der interne Codename „Oak“ des womöglich Betriebssystem „realityOS“ geleakt. Gurman stellt sich zudem folgende Features vor:

Ich stelle mir eine Virtual-Reality-Version von FaceTime vor, bei der man sich in einem Konferenzraum mit Dutzenden von Personen befindet. Anstatt ihre tatsächlichen Gesichter zu sehen, werden Sie 3D-Versionen von ihnen (Memojis) sehen. Ich gehe davon aus, dass das Headset in der Lage sein wird, die Mimik einer Person in Echtzeit zu erkennen, so dass das Erlebnis ziemlich lebensecht ist. Ich erwarte auch eine intensive Nutzung von SharePlay im neuen RealityOS, so dass mehrere Headset-Träger gemeinsam Musik, Filme und Spiele erleben können.