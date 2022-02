SharePlay: So könnt ihr gemeinsam Filme bei Apple TV+ ansehen

Habt ihr SharePlay schon einmal ausprobiert und mit Freunden über FaceTime gemeinsam Filme und Serien bei Apple TV+ angesehen? Ich habe das Feature jedenfalls noch nicht genutzt. Wie man solch ein gemeinsames Erlebnis startet, zeigt das neuste Support-Video von Apple.

Während eines FaceTime-Anrufs könnt einfach die Apple TV-App öffnen, einen Film oder eine TV-Sendung auswählen und dann gemeinsam und gleichzeitig die Inhalte ansehen. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen können die Anfrage annehmen, müssen aber ebenfalls über ein aktives Abonnement bei Apple TV+ verfügen.

Via SharePlay kann man eine laufende Wiedergabe am iPhone auch ganz einfach an das Apple TV senden, um den Film auf dem großen Bildschirm genießen zu können. Über das Menü in der Apple TV-App könnt ihr das Wiedergabeziel ändern.

Weitere Details könnt ihr auch im Handbuch nachlesen: Verwenden von SharePlay für gemeinsamen Seh- und Hörspaß in FaceTime auf dem iPhone.