Bloomberg: „Extreme Sports“ Apple Watch soll noch dieses Jahr erscheinen

Eigentlich teilt Mark Gurman seine neusten Erkenntnisse über seinen Power On-Newsletter mit, diesmal gibt es neue Details aber direkt bei Bloomberg. Schon seit 2021 hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Apple an einem sogenannten „Rugged“-Modell für die die Apple Watch arbeitet. Also eine Watch, die besonders robust ist und sich an Extremsportler und Outdoor-Fans richtet.

Nicht nur die normale Apple Watch Series 8 soll ein 1,99 Zoll großes Display erhalten, auch das Rugged-Modell soll auf dieses Display setzen. Die Auflösung wird 410 x 502 Pixel betragen und kann so deutlich mehr Informationen anzeigen. In dem Bericht wird auch erwähnt, dass dieses Modell mit einem stärkeren Metall „statt Aluminium“ gebaut wird, um es noch widerstandsfähiger zu machen. Es wird jedoch nicht erwähnt, welches Metall verwendet werden wird – es könnte Stahl oder Titan sein. Aufgrund der größeren Größe soll die robuste Uhr auch einen größeren Akku haben.

Die Rugged Apple Watch soll Gerüchten zufolge preislich über den 699 US-Dollar der Apple Watch aus Edelstahl liegen. Bleibt abzuwarten, wie Apple das neue Modell bezeichnen und bepreisen wird.