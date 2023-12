Camera+: Gekaufte Pro-Funktionen erfordern Abo – Regelverstoß im App Store?

Über viele Jahre war Camera+ (App Store-Link) eine meiner liebsten Kamera-Apps auf dem iPhone, bot sie doch deutlich mehr Features und Möglichkeiten als Apples hauseigene Kamera-Anwendung. Mittlerweile hat sich bei Camera+ jedoch viel getan und sich damit auch einiges zum Schlechten entwickelt.

Wie viele andere Apps im App Store setzt Camera+ nun auch auf ein Abo-Modell, das den Einmalkauf der Anwendung ersetzt. Dieser Umstand allein ist sicher nicht positiv zu bewerten, allerdings stößt viel mehr die Tatsache sauer auf, dass das Entwicklerteam nun auch Personen, die Camera+ in Vergangenheit in der Vollversion erworben haben, um die nun als „Pro“ deklarierten Features gebracht werden.

Zahlreiche Rezensionen im App Store belegen diese Neuerung, die mit einem der letzten Updates Einzug gehalten hat. Die langjährige Bestandskundschaft samt Vollversion per Einzelkauf kann die bisher vorhandenen Pro-Funktionen der App nicht mehr verwenden und erhält eine bestenfalls als abgespeckt zu betrachtende Anwendung. Das Team von Camera+ äußert sich im App Store in einer Antwort auf eine Rezension anders:

„Als ehemaliger Kunde, der Camera+ 2 in der Vergangenheit gekauft hat, wird Ihnen die Pro-Version nicht in Rechnung gestellt. Das ist unser Geschenk an Sie, um Ihnen für Ihre bisherige Unterstützung zu danken. Wenn die Freischaltung nicht automatisch erfolgt, tippen Sie bitte auf Wiederherstellen in der oberen rechten Ecke des Kaufbildschirms und bestätigen Sie Ihr Passwort. Schließen Sie dann gegebenenfalls den Kaufbildschirm. Die App sollte nun freigeschaltet sein.“

Ich habe die Probe aufs Exempel gemacht und Camera+ in der aktuellen Version 23.4.1 auf dem iPhone geöffnet. Auch mir wird das Pro-Abo zum Start angeboten. Lehne ich dieses ab, kann ich die App zwar verwenden, aber viele vorher vorhandene Funktionen, selbst das Einstellen der Bildqualität oder die Anzeige von Histogrammen, sind gesperrt und erfordern ein Abonnement. Die oben beschriebene Anleitung, den Kauf wiederherzustellen, bringt keine Änderungen in der App mit sich – die vormals vorhandenen Features bleiben gesperrt.

Neuer Besitzer verfolgt maximales Monetarisierungs-Modell

Im Zusammenhang mit dieser Vorgehensweise steht wohl auch der kürzlich erfolgte Besitzerwechsel von Camera+. Wie im App Store zu lesen ist, wird die Anwendung nun von „Heavy Plumb Apps“ vertrieben, die ihren Sitz in Las Palmas auf Gran Canaria hat. Auf der eigenen Website bezeichnet man sich als „Mobile Distribution Experts“ und hat offenbar vorrangig das Ziel, möglichst viel Geld aus dem bekannten Namen Camera+ herauszuquetschen – anders lässt sich das oben beschriebene Vorgehen der neuen Besitzer nicht erklären.

In Erklärungsnot geraten dürfte auch Apple selbst angesichts dieses Geschäftsgebaren. Schließlich sehen die Regularien des App Stores vor, dass Nutzern und Nutzerinnen einmal erworbene Funktionen nicht vorbehalten oder entfernt werden dürfen. Die Tatsache, dass das Wiederherstellen der Pro-Funktionen von Camera+ bereits seit mehreren Wochen nicht mehr funktioniert und es die Updates trotzdem durch die Apple-Kontrolle geschafft haben, wirft große Fragen auf. Es bleibt aktuell nur die Hoffnung, dem eigenen Ärger per Rezension im App Store Luft zu machen, so dass die Kontrollinstanz des App Stores auf den Sachverhalt und die damit verbundenen Probleme aufmerksam wird.

Das ursprüngliche Entwicklerteam von Camera+, LateNiteSoft, hat sich übrigens mittlerweile neuen Projekten zugewandt und in diesem Jahr eine neue Kamera-App namens Photon (App Store-Link) in den App Store gebracht – mit einem überteuerten Abo, das jährlich 19,99 Euro kostet, oder einem Einmalkauf für satte 44,99 Euro. Auf meinem iPhone hat Camera+ zumindest im aktuellen Zustand nichts mehr zu suchen: Ich habe die App gelöscht.