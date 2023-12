„Kino“-Projekt: Halide-Entwicklerteam arbeitet an neuer Video-App

Das Entwicklerteam von Halide Mark II (App Store-Link), einer Kamera-App für das iPhone, war in den letzten Monaten besonders fleißig. So hat man mit Skylight Forecast im Mai dieses Jahres nicht nur eine ganz neue App zur Sonnenuntergangs-Vorhersage im App Store veröffentlicht, sondern mit dem Release der iPhone 15 Pro-Generation im September auch gleich entsprechende Halide-Updates für die neuen Kamera-Features der Smartphones ausgerollt.

Was allerdings bisher nicht mit Halide möglich war, soll nun in einer ganz eigenen App zum Tragen kommen: Videoaufnahmen mit dem iPhone. Eine Video-Integration in der Halide-Kamera-App wird es nicht geben, dafür aber die ganz neue Video-Anwendung mit der Bezeichnung „Kino“.

„Kino“-App soll LOG-Videos mit dem iPhone aufnehmen können

Im Moment gibt es noch nicht viele Informationen zum Kino-Projekt von Lux Optics, dem Team hinter Halide. Das Entwicklerteam hat nur bekanntgegeben, dass sie vorhaben, Kino zu realisieren. Aber warum jetzt eine Videoaufnahme-App für das iPhone? Ähnlich wie Halide vor Jahren die zusätzliche Möglichkeit der RAW-Bildaufnahme nutzte, will Kino auf der kürzlich erworbenen Fähigkeit des iPhones aufbauen, LOG-Videos aufzunehmen.

Die neue „Kino“-App könnte im Februar des nächsten Jahres im deutschen App Store erscheinen. Bis dahin lässt sich der faszinierende Prozess der Entwicklung mitverfolgen, und zwar auf der eigens dafür erstellten Website shotwitkino.com. Dort hat das Lux Optics-Team auch ein erstes kleines Ankündigungs-Video veröffentlicht. Zudem kann man sich mit einer E-Mail-Adresse für weitere Neuigkeiten rund um das „Kino“-Projekt eintragen.

Foto: Lux Optics.