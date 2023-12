AirTag: Dreister Pflanzendieb mit Hilfe des Apple-Trackers gefasst

Immer wieder gibt es spannende Geschichten zu lesen, in denen Apples AirTag-Tracker dafür gesorgt haben, Kriminelle zu überführen. Diese reichen von gestohlenen Autos und Gepäck bis hin zu einer Stierstatue, die aus einem Taco-Restaurant in Texas gestohlen wurde. So auch jetzt passiert in einem Geschäft im US-Bundesstaat Kalifornien: Man konnte einen Dieb, der wiederholt „Bäume, Pflanzen, Pflanztöpfe und eine Bank“ gestohlen hatte, mit Hilfe von AirTags überführen. Das berichtet ABC7.

Laut ABC7 wurde die Gärtnerei Roger’s Garden aus Newport Beach in Kalifornien im Laufe mehrerer Wochen mehrfach von einem Dieb heimgesucht. Michael Sullivan, Betriebsleiter des Unternehmens, stellte fest, dass der Dieb vor allem hochwertige und teure Produkte gestohlen hat. „Er nimmt einen großen Brunnen, der etwa 150 Pfund wiegt, Töpfe, die jeweils 300 US-Dollar kosten – große, teure Dinge“, sagte Sullivan. „Wir sind frustriert. Wir verlieren Dinge.“ Obwohl die örtliche Polizei die Patrouillen in der Gegend verstärkte, gelang es ihr nicht, den Verdächtigen zu fassen.

Nach einem weiteren Diebstahl, bei dem der Dieb eine Bank stahl, war Sullivan am Ende seiner Kräfte. Er beschloss, die AirTags von Apple „in einer Reihe von Gegenständen zu verstecken, in der Hoffnung, dass der Verdächtige zurückkommen würde“. Tatsächlich funktionierte der Plan. „Ich sah, dass einer der AirTags an einen Ort in Irvine verlegt worden war und hatte somit die Adresse ausfindig gemacht. Ich machte einen Screenshot und schickte ihn um 2 Uhr morgens an die Ermittler“, sagte Sullivan zu ABC7.

Gegenstände im Wert von über 8.000 USD sichergestellt

Die Polizei stattete dem Ort in Irvine einen Besuch ab und entdeckte, was sie als „ein Heiligtum aus gestohlenem Grünzeug“ bezeichnete. Insgesamt stellten die Behörden Gegenstände im Wert von über 8.000 USD sicher – viele davon stammten aus Roger’s Garden. „Alles, was in seinem Vorgarten stand, waren unsere Töpfe, unser Brunnen, unsere Pflanzen. Der gesamte Vorgarten. Eine Bank von draußen. Der gesamte Vorgarten war im Grunde mit unseren Sachen dekoriert, die wir vermisst haben“, sagte Sullivan. Der Verdächtige wurde verhaftet und muss sich wegen schweren Diebstahls in vier Fällen verantworten.

AirTags haben Eigenschaften, die sie für das Aufspüren von Dieben nicht gerade ideal erscheinen lassen: So sind die Apple-Tracker so konzipiert, dass sie einen Ton von sich geben, nachdem sie innerhalb eines Intervalls von acht und 24 Stunden von ihrem Besitzer bzw. ihrer Besitzerin getrennt wurden. Nichtsdestotrotz gibt es mehrere Beispiele dafür, dass AirTags erfolgreich gegen Kriminelle eingesetzt wurden – so eben auch in der Gärtnerei Roger’s Garden in Newport Beach, Kalifornien.