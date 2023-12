Puzzmo: Indie-Puzzle-Plattform wird von Zeitungsmedium Hearst übernommen

Der Kampf um Puzzle-Spiele im Zeitungsstil wird immer intensiver. Das Unternehmen Hearst, das unter anderem die Zeitungs- und Magazin-Medien Cosmopolitan, Esquire und den San Francisco Chronicle herausgibt, hat die Übernahme von Puzzmo bekannt gegeben (via The Verge). Letzteres ist eine Plattform für Rätselspiele, die von den Indie-Entwicklern Zach Gage und Orta Therox geleitet wird.

Damit konkurriert Hearst direkt mit den Gaming-Bemühungen der New York Times. Die Bedingungen des Deals wurden nicht bekannt gegeben. Zum Vergleich: 2022 erwarb die New York Times Wordle für einen ungenannten Preis im niedrigen siebenstelligen Bereich.

Puzzmo startete im Oktober in einer begrenzten Betaversion und wird als eine Neuinterpretation der klassischen Zeitungs-Rätselseite angepriesen. Puzzmo bietet eine Reihe interessanter, von Gage gestalteter Titel wie SpellTower, Really Bad Chess und Typeshift sowie ein vereinfachtes tägliches Kreuzworträtsel. Die Seite bietet auch Community-Funktionen wie Bestenlisten und Mehrspieler-Optionen.

Entwicklung von Puzzmo wird fortgesetzt

Im Rahmen der Vereinbarung werden Gage und Therox die Entwicklung von Puzzmo fortsetzen. Derzeit wird die Plattform als Website betrieben, eine mobile App ist allerdings schon in Arbeit. Puzzmo wird aber auch an die Leserschaft von mehr als 50 Hearst-Publikationen ausgeliefert, darunter der San Francisco Chronicle und Popular Mechanics.

Außerdem wird Hearst die Puzzmo-Spiele an andere Verlage lizenzieren. Nach Angaben des Unternehmens sind diese Vereinbarungen „als Umsatzbeteiligung an den Abonnement- und Werbeeinnahmen strukturiert“. Jeder Verleger erhält eine gebrandete Version der Puzzmo-Website mit derselben Spielebibliothek. Die Liste der Verlage, die den Dienst lizenzieren, umfasst unter anderem Digg, Postmedia und Polygon.

Wer selbst einmal einen Blick auf Puzzmo werfen will, findet die Spiele-Plattform unter diesem Link. Die dort vorhandenen Spiele fallen in die klassische Puzzle-Kategorie und lassen sich dort in englischer Sprache nach Erstellung eines Accounts ausprobieren.