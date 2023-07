Canua: Wassersport-Navi mit neuem Paddel-Ticker und Sprachausgabe

Wer mit dem Rad oder per pedes unterwegs ist, wird sicherlich schon einmal die App Komoot in den Händen bzw. auf dem iPhone gehabt haben. Eine ähnliche Routen- und Tourenplaner-App gibt es in Form von Canua (App Store-Link) auch für tourenbegeisterte Wassersportler und -sportlerinnen, die ihre Kanus, Kajaks und SUP-Bretter zur Fortbewegung nutzen.

Der Download von Canua ist grundsätzlich gratis und finanziert sich über In-App-Käufe für Regionen sowie ein Premium-Abo. Zur Installation wird etwa 128 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 13.0 oder neuer benötigt, die App selbst lässt sich komplett in deutscher Sprache nutzen.

Nach einer Registrierung oder der Anmeldung mit einem bereits vorhandenen Konto können Nutzer und Nutzerinnen von Canua ihre Wasserrouten planen, Offline-Karten verwenden und über 100.000 Objekte sowie mehr als 5.000 ausführlich beschriebene Gewässer nutzen. Dabei stützt sich die Anwendung laut eigener Aussage auf verlässliche „Gewässerinformationen der gedruckten Gewässerführer des Deutschen Kanuverbandes“.

Mittels GPS können Touren aufgezeichnet werden, zudem lassen sich absolvierte Touren auch als GPX exportieren und weiterleiten. Die Anwendung hält Gewässerinfos und Kartenmaterial für viele europäische Länder und deren Gewässer bereit, darunter den gesamten Verlauf der Donau von der Quelle bis zum Schwarzen Meer. „Anschaulich auf der Karte dargestellt werden günstige Ein- und Ausstiegsstellen, Wehre, Brücken, Fähren, Stromleitungen, allgemeine Gefahrenstellen, Rast- und Übernachtungsmöglichkeiten und vieles mehr“, so das Entwicklerteam.

Community-Paddel-Ticker mit aktuellen Gewässer-Bedingungen

Nun hat das Canua-Team ein weiteres Update im deutschen App Store veröffentlicht und stellt seit kurzem Version 2.2.2 des Wassersport-Navis zur Verfügung. Mit der Aktualisierung hält zum einen ein neuer Paddel-Ticker Einzug, der aktuelle Ereignisse aus der Community live und in Echtzeit in Canua anzeigt. Die aktuellen Bedingungen, beispielsweise umgestürzte Bäume oder gefährliche Hindernisse auf dem Wasser erscheinen an drei Stellen:

Auf der Startseite ganz oben als durchlaufender Ticker: Hier laufen die letzten 20 Meldungen kontinuierlich durch.

In der Beschreibung des betreffenden Gewässers, ebenfalls als Ticker oben: Hier erscheinen nur Meldungen, die für das aktuelle Gewässer gemeldet wurden.

Im Objekt selbst, zu dem die Meldung geschrieben wurde: In den Objekten erscheinen die Meldungen als feststehender Text. Wie lange die Meldungen hier stehen bleiben werden, steht noch nicht ganz fest, sicher ist aber, dass sie wieder verschwinden, zum Beispiel zum Ende der Saison.

Nutzer und Nutzerinnen können auch selbst aktuelle Bedingungen melden: Man öffnet das Objekt, zu dem man eine aktuelle Bedingung schreiben möchte und geht auf „aktuelle Bedingungen“. Das Gewässer und den Vornamen fügt Canua automatisch ein. Wichtig ist es, online zu sein, damit die Nachricht übertragen und für die anderen sichtbar wird.

Verbesserungen gibt es auch bei der Sprachausgabe. Beim Aufzeichnen gibt es jetzt wieder die Möglichkeit, sich während der Fahrt die zurückgelegte Strecke, die Dauer und die aktuelle Durchschnittsgeschwindigkeit ansagen zu lassen. Das geht In Minuten oder Kilometerabständen, die man beim Start der Aufzeichnung auswählt. Man kann das Phone also auch verstauen, und bekommt trotzdem mit, wieviel Strecke man schon gemacht hat, oder wie schnell man gerade unterwegs ist. Wichtig zu wissen: Die Sprachausgabe kann nur direkt vor dem Aufzeichnen aktiviert und kann, während die Aufzeichnung läuft, nicht geändert werden.

Mit Version 2.2.2 von Canua halten weiterhin auch neue Touren auf dem Wasser Einzug in die App. Das Entwicklerteam hat mit dem Update „Schönste Touren in Brandenburg“ hinzugefügt, die spannende und hochwertige Tourenideen mit detaillierten Beschreibungen bieten – beispielsweise von Potsdam zum Krampnitzsee oder Rund um Kirchmöser. Das Update auf Version 2.2.2 von Canua steht ab sofort kostenlos im deutschen App Store zum Download zur Verfügung.