Carrot Weather: Wetter-App mit Redesign und kostenlosem Download

Auch in unseren News war die witzige Wetter-Anwendung für iOS, Carrot Weather (App Store-Link), schon mehrmals vertreten. Die App für iPhone und iPad verfügt zudem über eine iMessage- und Apple Watch-Anbindung, und lässt sich ab iOS 13.0 oder neuer bei etwa 123 MB an freiem Speicherplatz auf die Geräte laden.

Natürlich gibt es in Carrot Weather zuerst einmal die wichtigsten Wetterdaten: Auf dem Startbildschirm, der übrigens je nach Wetterlage das Design ändert, wird die Temperatur, die gefühlte Temperatur, sowie eine Vorhersage der nächsten sieben Tage angezeigt. Auch stündliche und tägliche Vorhersagen sind vorhanden. Ebenfalls integriert sind verschiedene Wetterkarten bzw. -ebenen, beispielsweise, um die aktuelle Bewölkung dargestellt zu bekommen. Eine Besonderheit ist jedoch der integrierte Sprachassistent: Dieser will mit witzigen Kommentaren das Wetter näher bringen. Alle Daten und Audio-Nachrichten sind nur in englischer Sprache verfügbar.

Ab sofort liegt Carrot Weather in Version 5.0 im deutschen App Store vor und kommt mit einem riesigen Changelog mit zahlreichen neuen Features daher. Das wohl auffälligste ist ein komplett neuer Look, der nun auf eine vertikale Darstellung der Inhalte setzt und sich so optimal ins aktuelle iOS-Ökosystem einfügt. Nutzer können nun erstmals auch einen Interface Maker verwenden, um die Wetter-App nach ihren Wünschen mit Komponenten und Infobereichen anzupassen. Laut Entwickler gibt es 200.000 mögliche Konfigurationsmöglichkeiten, mit den kommenden Updates sollen es sogar über eine Million mehr sein.

Auch ein intelligentes Kartensystem hat nun Einzug in Carrot Weather gehalten: Damit werden auf dem Bildschirm lediglich die aktuell relevanten Informationen angezeigt. „Wenn du die App an einem relativ ruhigen Tag öffnest, siehst du vielleicht nur Karten für Sonnenaufgang/Sonnenuntergang und Mondphasen“, erklären die Entwickler. „Aber wenn sich das Wetter ändert, werden neue Karten auftauchen, um potenzielle Gefahren hervorzuheben: Ein großer Druckabfall in den nächsten 3 Stunden, stürmische Winde heute Nachmittag, zwei Zentimeter Regen am nächsten Tag.“

Für mehr Abwechslung sorgen darüber hinaus auch 30 alternative App-Icons, zahlreiche Easter Eggs, neue geheime Orte und Dialoge und vieles mehr. Mit dem Update auf Version 5.0 haben die Macher von Carrot Weather zudem auf ein neues Preismodell umgestellt und bieten ihre Anwendung nun in der Basisvariante kostenlos zum Ausprobieren an. Premium-Features wie Wetterkarten, Daten von anderen Wetterdiensten, Apple Watch-Komplikationen, Benachrichtigungen und mehr sind nun in einem Abonnement zu haben, das sieben Tage lang gratis ausprobiert werden kann und dann mit 5,49 Euro/Monat bzw. 21,99 Euro/Jahr zu Buche schlägt. Auch ein Premium Ultra-Abo wird angeboten, das 10,99 Euro/Monat bzw. 43,99 Euro/Jahr kostet und „ultra-exklusive Features“ wie ein Wetterkarten-Widget anbietet.

In der Gratis-Variante gibt es am unteren Bildschirmrand kleine Werbebanner, die man durch den Erwerb eines der Abonnements entfernen kann. Aber selbst bei der Einblendung der Werbung lässt sich die augenzwinkernde Attitüde der Entwickler nicht verbergen. Allzu viel wollen wir an dieser Stelle nicht verraten, aber das Stichwort „Fake News“ gibt euch zumindest einen kleinen Hinweis. Bestandskunden behalten natürlich weiterhin ihren Premium-Status bzw. Zugriff auf die bisherigen erworbenen Funktionen der App.