CES 2020: Nextbase stellt neue 4K Dashcam mit Alexa vor

Wer viel mit dem Auto unterwegs ist, hat sich womöglich eine Dashcam installiert. Eventuell ja sogar ein Modell von Nextbase? Der Hersteller präsentiert nun die neue Dashcam 622GW und setzt dabei auf 4K-HD-Aufnahme, Bildstabilisierung und mehr.

Das neue Modell integriert die erfolgreiche Notfall-SOS-Funktion und erstmals den Dienst what3words, ein System zur Georeferenzierung von Standorten. Des Weiteren kann die Dashcam Videomaterial jetzt über ein 5 GHz WiFi deutlich schneller übertragen.

Die 622GW zeichnet in 4K mit 30 Bildern pro Sekunde auf und kann diese auch in Super-Slow-Motion mit bis zu 120 Bilder pro Sekunde wiedergeben. Ebenso gibt es ein ansteckbares Rückfahrkameramodul, das mit 1080p aufzeichnet. Der Nachtsensor hat zudem Verbesserungen erfahren, mit der digitalen Bildstabilisierung werden Vibrationen vom Fahrzeug und unebenen Straßen reduziert. Weiterhin mit an Bord ist ein intelligenter Parkmodus sowie die Integration von Amazon Alexa.

Die Nextbase 622GW wird im Frühjahr 2020 verfügbar gemacht und ist dann bei MediaMarkt, Saturn, ATU, Conrad und Otto erhältlich. Ein Preis wurde bisher nicht kommuniziert.

Die wichtigsten Merkmale der 622GW 4K Dashcam von Nextbase: