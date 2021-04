Choetech verkauft USB-C-Netzteil mit zwei Ports und 100 Watt Leistung günstiger

Und da haben wir schon das nächste interessante Angebot der aufstrebenden asiatischen Marke Choetech. Der Zubehör-Hersteller verkauft ein USB-C-Netzteil mit zwei Ports und einer maximalen Leistung von 100 Watt derzeit deutlich günstiger als gewöhnlich. Worauf ihr euch gefasst machen könnt, verraten wir euch in diesem Artikel.

Ursprünglich war für das Ladegerät von Choetech ein Preis von 43,99 Euro angedacht. Aktuell ist es aber ohnehin auf 39,99 Euro reduziert und zusätzlich könnt ihr auf der Produktseite einen Rabattgutschein in Höhe von 20 Prozent aktivieren, so dass ihr am Ende nur noch 31,99 Euro zahlt. Laut Angaben von Amazon ist der Rabatt bis Freitag gültig.

Laut Hersteller-Angaben ist das Ladegerät rund 30 Prozent kompakter als das 96 Watt Netzteil von Apple, das zudem nur über einen USB-C-Anschluss verfügt. Beachten muss man allerdings, dass es die maximale Leistung beim Choetech-Ladegerät nur gibt, wenn ein USB-C-Port genutzt wird. Verwendet man beide Ports, sind jeweils 45 Watt möglich. Trotzdem finde ich es klasse, denn mit zwei Anschlüssen hat man im Zweifel einfach mehr Möglichkeiten, seine Geräte aufzuladen.

Leider habe ich das Netzteil von Choetech selbst noch nicht in den Händen gehalten, aktuell habe ich nur die Variante mit 40 Watt Gesamtleistung bei mir. Die Verarbeitung ist solide, aber meiner Meinung nach nicht ganz so hochwertig wie beispielsweise bei Anker oder Aukey. Interessant ist zudem, dass der Ladestecker um 90 Grad gedreht ist. Ob das nun besser oder schlechter ist, das vermag ich nicht zu beurteilen – es ist aber einfach anders als bei vielen Ladegeräten dieser Art.