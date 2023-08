Cinemin: Animierte Fotos und Videos mit dem iPhone schießen

Mit der Kamera der aktuellen iPhone-Generationen ist schon so einiges möglich. Drittanbieter-Apps sorgen darüber hinaus für zusätzliche Features im kreativen Bereich. Mit Cinemin (App Store-Link) gibt es nun ein solches Exemplar, das von Tinrocket neu in den App Store gebracht wurde. Das Entwicklerteam hat in der Vergangenheit bereits mit weiteren kreativen Foto- und Video-Apps wie Waterlogue, Percolator, Olli und Popsicolor auf sich aufmerksam gemacht.

Cinemin lässt sich kostenlos auf das iPhone herunterladen und benötigt zur Installation mindestens 67 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 16.0 oder neuer. Die Anwendung steht in englischer Sprache bereit und bietet ein Pro-Abo an, um alle Funktionen freischalten zu können. Dieses ist für 0,99 Euro/Monat oder 6,99 Euro/Jahr erhältlich. Alternativ gibt es einen Einmalkauf für 9,99 Euro.

Mit Cinemin lassen sich lebendige Animationen auf dem iPhone erstellen. Die App bietet Video- und Fotoaufnahmen in Echtzeit, einen Medienimport, eine Verarbeitung auf dem Gerät und eine Verpflichtung zur künstlerischen Integrität, indem sie keine generative KI verwendet. In einem Blogbeitrag hat das Indie-Entwicklerteam um Gründer John Balestieri Details über die neue kreative App mitgeteilt.

„Inspiriert von traditioneller Animationskunst und Filmen, eröffnet Cinemin eine Spiegelwelt voller schöner Linien, Farben und Bewegungen. Nehme Standbilder und Full-Motion-Videos auf, oder importiere Objekte aus deiner Fotobibliothek. Nehme Feineinstellungen vor und exportiere Videos in bis zu 4K.“

Der Entwickler hebt hervor, dass die App die gesamte Verarbeitung auf dem Gerät durchführt und keine KI verwendet wird:

„Das Engagement von Tinrocket, die Kunstgemeinschaft zu respektieren, ist im Herzen von Cinemin spürbar. Im Gegensatz zu anderen Anwendungen, die Online-Kunstwerke verwenden, um ‚generative KI‘ zu trainieren, oft ohne die Erlaubnis der Künstler, verfolgt Cinemin einen anderen Ansatz: Wir haben Cinemin auf die harte Tour entwickelt – indem wir zuerst gelernt haben, wie ein Künstler zu sehen. Es wurden keine Werke von Künstlern verwendet, um Cinemin zu ‚trainieren‘, damit es seine atemberaubenden Ergebnisse produziert.“

Das sind die Kernfeatures von Cinemin:

Kameramodus zur Aufnahme von Fotos und Videos

Import von Videos und Fotos aus der eigenen Foto-Bibliothek

Voreingestellte Stile

Editor für Foto- und Videoclips

Exportieren von Videos in 1080p, 3K und 4K

Kinomodus – beeindruckende Live-Ansicht im Vollbildmodus

Speichern von ungefilterten Fotos und Videos zur späteren Bearbeitung

Einfach, spontan und unterhaltsam in der Anwendung

Keine generative KI

Verarbeitung auf dem Gerät

Einige der genannten Funktionen lassen sich mit dem Pro-Abonnement freischalten, darunter ein Verzicht auf Wasserzeichen, 3K- und 4K-Exporte, alternative Frameraten und das gleichzeitige Speichern des Original-Fotos oder -Videos.