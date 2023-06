CleanPresenter: Einzelnes Fenster in Konferenzen oder via AirPlay präsentieren

Wer nicht gleich seinen kompletten Desktop zeigen möchte, kann mit dem Programm CleanPresenter (Mac Store-Link) genau das Programm auswählen, was angezeigt werden soll – und nicht mehr. Das funktioniert in Online-Meetings und Videokonferenzen, zum Beispiel über Teams, Google Meet oder Zoom. In den Einstellungen könnt ihr zusätzlich einen schönen Hintergrund auswählen.

CleanPresenter funktioniert auch mit AirPlay und dem Apple TV. Wer seinen Displayinhalt auf einen großen Fernseher spiegeln möchte, aber auch hier nicht alles anzeigen will, kann mit CleanPresenter ein einzelnes Programm-Fenster auswählen. Wer sein MacBook per Kabel an einen Beamer oder Fernseher anschließt, kann ebenfalls von den Funktionen Gebrauch machen.

CleanPresenter kann kostenlos ausprobiert werden, die Vollversion kostet 39,99 Euro. Gleichzeitig ist das Programm ab sofort auch Teil der Software-Flatrate Setapp und kann dort in der Vollversion geladen und verwendet werden.