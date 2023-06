iOS 17: Drittanbieter können Videobearbeitung im Kino-Modus nutzen

iOS 17 enthält eine neue Cinematic-API, die es Entwicklern und Entwicklerinnen ermöglicht, die Videowiedergabe und -bearbeitung im Kino-Modus in Drittanbieter-Apps zu unterstützen. Diese Option hat Apple in einem WWDC 2023-Video vorgestellt (via MacRumors).

„Das Cinematic-Framework ermöglicht es Ihnen, Ihren Apps professionelle Bearbeitungs- und Wiedergabefunktionen für Filme hinzuzufügen, die mit dem Cinematic-Modus der Kamera-App aufgenommen wurden“, heißt es darüber hinaus in der Entwicklerdokumentation von Apple. „Dies sind die gleichen Funktionen, die in Programmen wie Final Cut Pro, Fotos und iMovie verwendet werden. Damit können Ihre Anwendungen beispielsweise den Fokusabstand und die Blende in Filmen ändern und einen Bokeh-Effekt erzeugen, auch nach der Aufnahme.“

Kino-Modus: Automatischer Fokuswechsel zwischen Motiven

Apple bietet den Kino-Modus in der Kamera-App auf iPhone 13 und neueren Modellen an. Inspiriert von professionellen Hollywood-Filmen, ermöglicht diese Funktion die Aufnahme von Videos mit geringer Schärfentiefe und automatischen Fokuswechseln zwischen den Motiven.

Der Kino-Modus verwendet eine Technik namens „Rack Focus“, um den Fokus nahtlos von einem Motiv zum anderen zu verschieben. Dazu wird die Schärfe auf das Motiv in einer Szene fixiert und der Hintergrund unscharf abgebildet, um eine geringe Schärfentiefe zu erreichen. Wenn man die Kamera anschließend auf ein neues Motiv ausrichtet oder ein neues Motiv in die Szene eintritt, wechselt der Kino-Modus automatisch den Fokuspunkt auf dieses neue Motiv und lässt den Hintergrund verschwimmen.