Corona-Warn-App: Version 2.16 vereinfacht Nachweis vom 2G+-Status

Die deutsche Corona-Warn-App (App Store-Link) wurde im Verlauf der letzten Monate kontinuierlich um zusätzliche Features erweitert. Mittlerweile kann man mit der Anwendung auch an Orten digital einchecken oder Impf- und Testzertifikate anzeigen lassen. Auch gibt es die Möglichkeit, lokale Inzidenzwerte einzubinden, um immer schnell und bequem auf alle Zahlen zugreifen zu können.

Die kostenlose Anwendung zur Kontaktverfolgung und zum Speichern von Impf- und Testzertifikaten hat nun eine weitere Aktualisierung spendiert bekommen und liegt nun in Version 2.16 im deutschen App Store vor. Damit gibt es vor allem Verbesserungen hinsichtlich der Anzeige des eigenen Impf-, Test- und Genesenen-Statuses in der App. So wird nun beispielsweise für den Status 2G+ ein entsprechendes Impfzertifikat mit einem Testzertifikat zu einer Anzeige kombiniert und entsprechend angezeigt.

Das sagt der Changelog zu den Neuerungen:

Wenn Sie ein gültiges Impf- oder Genesenenzertifikat haben und ein Testzertifikat in der App hinzufügen, so werden diese in der Zertifikatsübersicht in einer kombinierten Anzeige dargestellt. Sie können zwischen dem QR-Code des Impf-/Genesenenzertifikats und dem des Testzertifikats mit Hilfe eines Schalters wechseln. Beide QR-Codes müssen von der CovPassCheck-App geprüft werden, wenn ein 2G+-Nachweis erforderlich ist. Hinweise bei negativem Testergebnis: Im Falle eines negativen Testergebnis erhalten Sie jetzt weitere Handlungsempfehlungen für den Fall, dass Sie trotzdem akute gesundheitliche Beschwerden haben.

Im Falle eines negativen Testergebnis erhalten Sie jetzt weitere Handlungsempfehlungen für den Fall, dass Sie trotzdem akute gesundheitliche Beschwerden haben. Nachricht bei erhöhtem Risiko: Sie erhalten trotz geöffneter App eine Benachrichtigung, wenn ein erhöhtes Infektionsrisiko für Sie ermittelt wird. Damit soll vermieden werden, dass Sie die Risiko-Warnung auf der Status-Registerkarte übersehen, falls Sie sich gerade auf einer anderen Registerkarte befinden. Zusätzlich wird auf der Status-Registerkarte ein roter Punkt erscheinen, solange Sie diese noch nicht angeschaut haben.

Das Update für die Corona-Warn-App ist ab sofort kostenlos im deutschen App Store verfügbar. Die Anwendung kann ab iOS 12.5 oder neuer heruntergeladen werden und benötigt nach der Installation 72 MB des Speicherplatzes.