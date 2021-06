CovPass-App verwaltet jetzt auch Test- und Genesenenzertifikate

In der CovPass-App (App Store-Link) können vollständig Geimpfte Personen ihr Impfzertifikat hinterlegen, um so den vollen Impfschutz nachzuweisen. Gleiches ist auch in der Corona-Warn-App möglich, wer diese aber nicht nutzen möchte, kann auch nur die CovPass-App verwenden.

Mit dem Update auf Version 1.3 haben die Entwickler und Entwicklerinnen die Importfunktion erweitert und erlauben nun auch Zertifikate der EU. Gleichzeitig können neben Impfzertifikaten auch Test- und Genesenenzertifikate per QR-Code in die App importiert werden. So ist der Nachweis auch hier digital möglich.

Um ein Genesenenzertifikat zu erhalten, benötigt ihr einen offiziell geprüften Befund über eine durchstanden Covid-19-Infektion. Optional ist auch ein Nachweis über einen von Fachpersonal durchgeführten negativen Coronatest importierbar. Das Genesenenzertifikat stellen unter anderem Gesundheitsämter aus, in einigen Regionen gibt es dieses sogar automatisch. Später sollen aber auch die Apotheken ausgestellte Test- und Genesungsbefunde in digitale Nachweise umwandeln können.