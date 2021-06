YouTube-App startet Bild-in-Bild-Funktion – bisher nur in den USA

Ich habe mich direkt nach dem Aufstehen wirklich gefreut – nur um dann festzustellen, dass ich mich doch zu früh gefreut habe. Nachdem wir am Wochenende ankündigen konnten, dass YouTube für seine App endlich die Bild-in-Bild-Funktion einführt, soll es bereits jetzt soweit sein.

Das Problem: Die Funktion wird tatsächlich seit gestern Abend ausgerollt, allerdings nur an Nutzer in den USA – und auch nur dann, wenn diese ein Premium-Abonnement aktiviert haben. Alle anderen schauen bisher noch in die Röhre, auch zahlende Nutzer in anderen Ländern. Wann sich hier etwas tun wird, ist bisher nicht bekannt.

Was hat es mit dem Bild-in-Bild-Modus auf sich? Hier noch einmal eine kleine Zusammenfassung:

Picture-in-Picture (PiP) ermöglicht es Nutzern, YouTube-Videos in einem kleinen Mini-Player anzusehen, während sie gleichzeitig außerhalb der YouTube-App auf ihrem Mobilgerät surfen. Wir beginnen mit der Einführung von PiP für YouTube Premium-Mitglieder auf iOS und planen, PiP auch für alle US-iOS-Nutzer einzuführen.

Interessant fand ich die Einschätzung einiger Nutzer auf YouTube zum Thema Premium und Werbevideos. Sicherlich gibt es auf YouTube Unmengen an bezahlten Inhalten, ich stöbere aber mittlerweile lieber auf der Plattform, als im normalen Fernsehen irgendetwas laufen zu lassen. Und ich freue mich beispielsweise, wenn ich als Motorsport-Fan auf YouTube problemlos Zugriff auf Highlight-Videos von IndyCar und Formel 1 bekomme. Oder eben auf die anderen Empfehlungen, die ich bereits im Artikel vom Wochenende genannt hatte.