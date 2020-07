Crash On The Run: King Games kündigt neues Crash Bandicoot-Spiel an

Es ist schon eine ganze Weile her, dass iOS-Nutzer in den Genuss eines Crash Bandicoot-Games gekommen sind. Damals war es der Fun Racer Crash Bandicoot Nitro Kart 3D, eine Art Mario Kart-Klon, der auch auf meinen ersten iOS-Geräten regelmäßig zum Einsatz kam. Bisher hat man sich mit dem hibbeligen Tasmanischen Teufel auf größere Releases für Spielkonsolen konzentriert, so beispielsweise Crash Team Racing für die PS4 im vergangenen Jahr.

Wie nun bekannt geworden ist, soll es mit Crash On The Run auch bald ein neues mobiles Release für iOS geben, in dem Crash Bandicoot eine bedeutende Rolle spielen wird. Für das Spiel zeigt sich der Gaming-Riese King Games verantwortlich – was leider nichts Gutes für Freunde von Premium-Games verheißt. King Games hat unter anderem Spiele wie Candy Crush Saga, Bubble Witch Saga und Pyramid Solitaire Saga in den App Store gebracht, allesamt Freemium-Games mit jeder Menge In-App-Käufen. Es ist daher leider davon auszugehen, dass auch das geplante Crash On The Run in dieser Hinsicht keine Ausnahme bieten wird.

“In Crash Bandicoot: On the Run! hat Dr. Neo Cortex legendäre Bösewichte im Multiversum verteilt, um die Kontrolle über alle Dimensionen zu übernehmen. Mit Hilfe seiner Schwester Coco muss Crash die Schergen Cortex’ auf ihre eigenen Dimensionen zurückschlagen! Nutze Crashs unaufhaltsame Energie und lass das Fell fliegen, während du rennst, drehst und rutschst, um zu verhindern, dass der heimtückische Dr. Neo Cortex alle Welten zerstört. Begib dich auf einen rasenden Lauf durch die Turtle Woods, Lost City und Temple Ruins, um es mit klassischen Feinden und Bossen wie Scorporilla und Nitrus Brio aufzunehmen! Verbünde dich mit Crashs Schwester Coco und sammle Zutaten für deine Läufe, um wilde und verrückte Waffen herzustellen.”

Anhand der ersten Screenshots und dem neu veröffentlichten Game-Trailer lässt sich hinsichtlich des Genres auf einen Endless Runner schließen – Erinnerungen an Temple Run werden wach. Neben anpassbaren Charakteren wird es auch eine Möglichkeit geben, gemeinsam mit Freunden spielen zu können. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist bisher noch nicht bekannt. Auf der Infoseite von King Games kann man sich in einen Newsletter für Neuigkeiten zum Spiel eintragen. Dort gibt es auch den unten eingebundenen ersten Trailer sowie Bonus-Items für vorab registrierte Gamer. Auch ein Twitter-Account für das Spiel wurde bereits eingerichtet.