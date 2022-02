„Cut the Rope: Blast“: Endlich ein neues Match-3-Spiel

So etwas hat der App Store schon lange nicht mehr gesehen: Ein neues Match-3-Spiel. Zum Glück können wir jetzt Cut the Rope: Blast (App Store-Link) auf unsere iPhones und iPads laden – und das sogar kostenlos. Ich verrate euch aber nicht, dass es auch In-App-Käufe im Wert von bis zu 99,99 Euro gibt.

Okay, mal im Ernst. Om Nom kennen wir alles, das kleine süße Monster aus Cut the Rope hat uns in der Vergangenheit auch schon viel Freude bereitet. Und auch in Cut the Rope: Blast ist die gestalterische Umsetzung wirklich gelungen.

Das Spielprinzip selbst muss wohl nicht mehr groß erklärt werden: Mindestens drei Steine einer Farbe müssen auf dem Spielfeld zusammenliegen und können dann mit einem Fingertipp zerstört werden. Liegen mehr als drei gleichfarbige Steine beisammen, erhält man dafür sogar ein Power-Up. Soweit unterscheidet sich Cut the Rope: Blast nicht von anderen Match-3-Spielen.

Cut the Rope: Blast ist einfach zu einfach

Was ich klasse finde: Die verschiedenen Power-Ups können miteinander kombiniert werden, um beispielsweise eine Super-Bombe oder eine Regenbogen-Süßigkeit zu erschaffen. Das macht tatsächlich Spaß.

Der Schwierigkeitsgrad von Cut the Rope: Blast ist allerdings so gering, dass man ihn gar nicht in Worte fassen kann. Man kann nahezu blind auf das Display tippen und die Level trotzdem problemlos mit drei Sternen bewältigen. Das ist wirklich beeindruckend einfach. Cut the Rope: Blast ist für mich kein fesselndes Spiel, sondern eine absolut simple Beschäftigung.