PlayStation 5: Sony vereinfacht das Teilen von Screenshots über die iOS-App

Bereits seit Oktober 2021 testete Sony in Kanada und Japan die Funktion, PS5-Screenshots und -Videos automatisch in die PlayStation-App (App Store-Link) hochzuladen und sie von dort aus weiter verbreiten zu können. Nun hat der Konzern bei Twitter offiziell angekündigt, diese Möglichkeit ab sofort weltweit auszurollen.

We’re gradually rolling out the ability to share your PS5 game captures through PS App in more regions! Americas are first up, with more countries next month. Details: https://t.co/yskER3hn8t pic.twitter.com/8sfrm6PZZj

