Darf nicht fehlen: Teardown und Drop-Test der neuen iPhone-Modelle

Gestern haben wir euch schon ein erstes kleines Video in unserem News-Ticker präsentiert, in dem ein iPhone 13 mini in seine Einzelteile zerlegt wurde. Heute lassen wir die absoluten Fachleute zum Zug kommen: Natürlich haben die Kolleginnen und Kollegen von iFixit die neuen iPhone-Modelle ebenfalls schon zerlegt.

Wie genau das geklappt hat, könnt ihr euch noch einmal im Detail ansehen. Dazu hat iFixit ein einstündiges Live-Video auf YouTube geladen, in dem iPhone 13 und iPhone 13 Pro in ihre Einzelteile zerlegt werden. Das finale Teardown mit allen Schritten im Detail und detaillierten Bildern wird es dann in einigen Tagen geben.

Eine andere Sache darf natürlich ebenfalls nicht fehlen, der obligatorische Drop-Test. Und der ist dieses Mal tatsächlich spannend, denn das iPhone 13 Pro Max ist das bisher schwerste iPhone aller Zeiten. Vielleicht hilft euch das ja bei der Entscheidung, ob ihr euer neues iPhone lieber mit oder ohne Schutzhülle verwendet.