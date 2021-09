Apple vs Epic: Apple teilt Epic Fortnite-Absage für den App Store mit

Die gerichtliche Auseinandersetzung zwischen Apple und Epic Games ist mittlerweile zu einer großen Farce geworden. Zu Beginn dieses Monats entschied die oberste Richterin Yvonne Gonzalez Rogers, dass Apple es App Store-Entwicklern erlauben müsse, Nutzer und Nutzerinnen auf andere Zahlungssysteme umzuleiten. In allen anderen Punkten stellte sich die Richterin auf die Seite Apples, was vom Konzern als „durchschlagender Erfolg“ gewertet wurde und Epic Games dazu veranlasste, Berufung einzulegen.

Apple hat nun einen Antrag von Epic zur Reaktivierung des Entwicklerkontos im App Store abgelehnt. Nur mit diesem Schritt würde es dem Spiele-Entwickler ermöglicht werden, das erfolgreiche Online-Multiplayer-Game Fortnite wieder im App Store zu veröffentlichen. Richterin Gonzalez Rogers bestätigte während des Gerichtsprozesses die Entscheidung Apples, Epics Account im letzten Jahr aus dem App Store zu löschen. Laut des gefällten Urteils ist Apple zudem nicht verpflichtet, Fortnite wieder im App Store zuzulassen, sondern der Konzern kann selbst entscheiden, wie er mit der Angelegenheit verfährt.

Epic-CEO Tim Sweeney hat daraufhin in einer Reihe von Tweets bei Twitter mitgeteilt, dass Apple Epics Antrag auf Wiederaufnahme im App Store abgelehnt habe. Apple erklärte in einer Stellungnahme des Anwaltsteams, dass man Fortnite nicht eher wieder im App Store zulassen würde, ehe die Entscheidung der Richterin endgültig sei. Bis alle Rechtsmittel ausgeschöpft sind, kann es laut Angaben von Tim Sweeney bei Twitter jedoch „bis zu fünf Jahre“ dauern.

Apple lied. Apple spent a year telling the world, the court, and the press they’d „welcome Epic’s return to the App Store if they agree to play by the same rules as everyone else“. Epic agreed, and now Apple has reneged in another abuse of its monopoly power over a billion users.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 22, 2021