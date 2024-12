Datengeschenk für Bestandskunden: O2 verschenkt sechs Milliarden Gigabyte

O2 belohnt treue Bestandskundinnen und Bestandskunden: Der beliebte O2-Grow-Vorteil, bei dem das Datenvolumen mit der Dauer der Vertragslaufzeit anwächst, wird jetzt automatisch und ohne zusätzliche Kosten für alle bestehenden Verträge aktiviert. Je nach Tarif erhalten Kundinnen und Kunden jedes Jahr ein zusätzliches monatliches Datenvolumen von 1 GB, 5 GB oder 10 GB. Über die nächsten fünf Jahre summiert sich dieses Datengeschenk auf insgesamt mehr als sechs Milliarden GB.

Das monatliche Inklusiv-Datenvolumen erhöht sich mit Ausnahme der Unlimited-Tarife in den neuen O2 Mobile Laufzeit-Tarifen (24 Monate Mindestlaufzeit) erstmals nach 1 Jahr automatisch alle 12 Monate tarifabhängig um jeweils 1 GB (O2 Mobile S), 5 GB (O2 Mobile M), 10 GB (O2 Mobile L / XL), maximal aber für 20 Jahre beim O2 Mobile S / M/ L / XL bis zu 30 / 130 / 300 / 500 GB. Kundinnen und Kunden werden per SMS über die Erhöhung des Inklusiv-Datenvolumens informiert.

O2 hat die Treueaktion gestern Abend angekündigt und zur besten Sendezeit kurz vor der Tagesschau eine Werbekampagne geschaltet. Ab Januar 2025 bewirbt O2 das neue Treugeschenkt mit einer umfassenden 360-Grad-Werbekampagne, genannt „Vertrag deines Lebens“.

Der Mobilfunker gibt an, dass man auf einen zentralen Kundenwunsch eingeht. Marktforschungen haben gezeigt, dass mehr als die Hälfte der Kunden und Kundinnen der Meinung sind, dass sich Telekommunikationsanbieter nach Vertragsabschluss nicht mehr um ihre Kundinnen und Kunden kümmern und diese selbst dafür verantwortlich seien, ob ihr Vertrag noch zeitgemäß sei. „Das Datengeschenk von mehr als sechs Milliarden Gigabyte in den kommenden fünf Jahren für Millionen O2 Mobile-Bestandskundinnen und -kunden ist beispiellos in der deutschen Telekommunikations­branche.“, schreibt O2 dazu.

Andreas Laukenmann, Privatkundenvorstand bei O2 Telefónica:

Mit der kostenlosen und automatischen Aufbuchung des Grow Vorteils bedanken wir uns bei unseren bestehenden O2 Kundinnen und Kunden für ihr Vertrauen und ihre Treue. Gleichzeitig setzen wir ein klares Zeichen in der deutschen Telekommunikationsbranche: Kundinnen und Kunden müssen nicht den Anbieter wechseln, um sich wertgeschätzt zu fühlen. Bei O2 gibt es den „Vertrag deines Lebens“. Er ist fair, bietet ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis und wird Jahr für Jahr besser, ganz automatisch.