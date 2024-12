Dyson Ontrac: Kopfhörer bekommt manuellen Equalizer

Ich kann mich ja immer noch nicht so wirklich entscheiden. Bleibe ich für Reisen bei meinen Bose QuietComfort 45 oder setze ich doch auf den Sonos Ace. Der Dyson OnTrac stünde auch noch zur Auswahl, allerdings finde ich den optisch etwas zu viel. Falls ihr das anders seht, gibt es jetzt ein spannendes Software-Update.

Bereits zum Start des Dyson OnTrac im Sommer hat der Hersteller versprochen, einen manuellen Equalizer nachzuliefern. Genau das ist jetzt geschehen, mit dem jüngsten Update der MyDyson-App könnt ihr den Klang des Kopfhörers auch manuell verfeinern. Bisher gab es nur vorgefertigte Equalizer-Presets. Nun könnt ihr frei bestimmen, wie der Over-Ear-Kopfhörer mit Höhen und Tiefen umgehen soll.

Ebenfalls verbessert wurden mit dem Update die ANC-Bedienelemente. Was die aktive Geräuschunterdrückung angeht, macht der OnTrac eine durchaus gute Figur und reiht sich direkt hinter den Spitzenreitern in dieser Branche ein. Bose oder Sony haben am Ende des Tages einfach etliche Jahre mehr Erfahrung. Hier reden wir mittlerweile aber wirklich von Nuancen.

Mit einem Preis von 499 Euro ist der Dyson OnTrac wirklich kein Schnäppchen, zumal man für alternative Ohrmuscheln und Abdeckungen ja auch noch mal bezahlen muss. Wirklich empfehlen kann ich euch den Kopfhörer mit Blick auf die Konkurrenz aber nur, wenn ihr die Optik wirklich herausragend findet.

Dyson Ontrac 499 EUR auf Dyson.de

Alternativen aus günstigeren Preisklassen

Solltet ihr nicht direkt 499 Euro für einen Over-Ear-Kopfhörer ausgeben wollen, ist das definitiv verständlich. Zum Glück gibt es Alternativen, zum Beispiel von Anker. Die haben erst im September den Soundcore Space One Pro auf den Markt gebracht, der in Sachen Preis, Geräuschunterdrückung und Akkulaufzeit punkten kann – hier geht es zum Test. Ebenfalls für unter 200 Euro bekommt ihr den Bose QuietCofort SC.

