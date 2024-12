appgefahren Adventskalender: 5. Türchen mit Proshop

Bevor morgen der Nikolaus bei uns vorbeischaut, machen wir heute noch schnell einen Abstecher nach Dänemark. Dort ist nämlich Proshop.de (zur Webseite) beheimatet. Ein Online-Shop, mit dem wir vor allem rund um das Thema Philips Hue auf unserem Hueblog immer wieder in Kontakt kommen.

Und was ist in Dänemark noch bekannter als Proshop? Na klar, Lego. In den vergangenen beiden Jahren haben wir zusammen mit den Kollegen aus Dänemark Baustein-Sets verlost, unter anderem eine Eisenbahn, eine riesige Raupe oder einen Liebherr-Bagger.

In diesem Jahr wollen wir euch die Auswahl des Sets überlassen. Wir stellen euch einen Einkaufs-Gutschein im Wert von 300 Euro zur Verfügung und ihr dürft euch selbst eines oder mehrere Lego-Sets aussuchen. Oder einfach ein anderes Gadgets aus dem Sortiment von Proshop.de.

Schauen wir uns doch einfach mal die derzeit beliebtesten Lego-Sets im Shop an:

LEGO Icons 10332 Mittelalterlicher Stadtplatz für 209 Euro LEGO Icons 10300 Die Zeitmaschine aus Zurück in die Zukunft für 169 Euro LEGO Minifigures 71046 Minifiguren Weltraum Serie 26 für 102,95 Euro LEGO Architecture 21061 Notre-Dame de Paris für 195 Euro LEGO Harry Potter 76419 Schloss Hogwarts mit Schlossgelände für 129,95

Da sollte doch für jeden etwas dabei sein, oder? Ich habe meiner Frau erst kürzlich die leider ziemlich überteuerte Schneewittchen-Hütte gekauft, noch sind wir allerdings nicht zum Aufbauen gekommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Christkind auch in diesem Jahr wieder ein wenig Lego für unseren Sohn – und vielleicht auch Duplo für unsere Tochter, mit im Gepäck hat. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare unter diesem Artikel, welches Baustein-Set ihr zuletzt aufgebaut habt und wie lange das möglicherweise schon her ist.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr den 300 Euro Shopping-Gutschein von Proshop.de gewinnen möchtet, um euch ein neues Lego-Set oder ein anders cooles Produkt zu kaufen, dann müsst ihr lediglich die Antwort auf folgende Frage bis 23:59 Uhr an 5@appgefahren.de senden.

Welches ist das aktuell teuerste Lego-Set auf Proshop.de?

Den Netzwerk-Speicher von Ugreen aus dem 4. Türchen hat Roland S. gewonnen. Die richtige Antwort lautet „12. Generation“ und es haben 2.777 Personen teilgenommen.

Die Gewinnerin oder den Gewinner der Auslosung werden wir im nächsten Türchen bekannt geben und per E-Mail informieren. Bitte beachtet, dass pro Person nur eine Teilnahme pro Türchen erlaubt ist. Zudem ist der Rechtsweg ausgeschlossen und Apple nicht als Sponsor des Gewinnspiels tätig.