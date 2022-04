Dead Cells: Premium-Platformer jetzt mit „The Queen and the Sea“-Erweiterung

Dead Cells (App Store-Link) ist abseits von Apple Arcade ein Premium-Spiel ohne Werbung, Diamanten und Co. Das Basis-Spiel kostet aktuell 4,99 Euro im deutschen App Store und kann auf iPhones, iPads und dem Apple TV gespielt werden. Die Installation ist ab iOS 12.0 oder neuer sowie bei 1,4 GB an freiem Speicherplatz möglich. Auch eine deutsche Lokalisierung besteht bereits für Dead Cells.

Schon in der Vergangenheit hat das Team von Playdigious einige zusätzliche Erweiterungen unter verfügbar gemacht, darunter „The Bad Seed“ und „Fatal Falls“. Diese ließen sich zum Preis von jeweils 3,99 Euro per In-App-Kauf erwerben. Mit „The Queen and the Sea“ ist nun eine neue Erweiterung für Dead Cells erschienen, die ab sofort im App Store zu haben ist. Auch dieser DLC folgt dem bisherigen Preismodell und lässt sich für 3,99 Euro erstehen.

„The Queen and the Sea“ bietet Spielern und Spielerinnen, die die Meeresbrise den Felswänden des Schlosses und der ranzigen Atmosphäre der Destillerie vorziehen, eine neue und alternative Route für den späteren Verlauf des Spiels:

Neue Biome: Kämpfe dich durch die klaustrophobischen Gänge eines versunkenen Schiffes oder erklimme einen hohen Turm, während du die unerbittlichen Angriffe der Wächter der Königin abwehrst, um von dieser Insel zu entkommen.

Neue Endgegner: Du dachtest, die Wächter der Königin seien knallhart? Warte, bis du ihren Boss triffst…

Neue Waffen, die du für deine Reise einpacken kannst: Lebe dein bestes Piratenleben mit einer Hakenhand, einem Dreizack, oder… du weißt schon… wirf einfach einen verdammten Hai auf deine Feinde.

Und das ist noch nicht alles: Ein neues, furchterregendes Haustier, neue Outfits und mehr.

Ebenfalls neu ist das kostenlose Update auf Version 2.7 von Dead Cells, das auch Spielern und Spielerinnen weitere Inhalte bietet. So gibt es unter anderem einen neuen Trainingsraum, in dem man seine Fähigkeiten testen kann, ehe man sich mit der neuen Weltkarte auf den Weg macht. Zudem halten verrückte Outfits und Waffen aus den liebsten Indie-Games Einzug auf die Insel. Es lassen sich Gegenstände aus Hollow Knight, Blasphemous, Hyper Light Drifter, Guacamelee, Skul und Curse of the Dead Gods einsammeln. Die Aktualisierung auf v2.7 sowie der neue DLC „The Queen and the Sea“ stehen ab sofort im deutschen App Store zum Download zur Verfügung.