WristChat: WhatsApp-Nachrichten auch auf der Apple Watch beantworten

WhatsApp ist weiterhin einer der beliebtesten und meistgenutzten Messenger weltweit. Auch wenn es mittlerweile deutlich bessere, da sichere Alternativen wie Threema oder Signal gibt, kommt die App des Meta-Konzerns noch immer in vielen Bereichen zum Einsatz. Eines lässt WhatsApp aber noch immer vermissen: Auf Apple-Geräten gibt es nur eine App für iPhones und den Mac, aber keine Anwendung für die Apple Watch.

Entwickler Adam Foot will dieser Einschränkung mit seiner App WristChat (App Store-Link) nun den Kampf ansagen. WristChat steht als Anwendung für iPhones und die Apple Watch im deutschen App Store zum Preis von 2,99 Euro zur Verfügung und will eine native Anbindung an den Messenger bieten. Zur Installation wird neben iOS 15.0 oder neuer nur knapp 5 MB an freiem Speicherplatz benötigt. Auch eine deutsche Lokalisierung ist bereits mit an Bord.

WristChat macht von der WhatsApp Web-API Gebrauch, um so die Nachrichten des Users in der watchOS-App anzeigen zu können. Nach der Installation der App auf der Smartwatch hat man für die Nutzung daher ebenfalls nur einen QR-Code einzuscannen – genau wie bei WhatsApp Web.

Danach bekommt man eine Auflistung aller kürzlich erfolgten Chats angezeigt, ähnlich wie auch in Apples iMessage-App. Um eine Nachricht an einen der Chat-Partner bzw. -Partnerinnen zu senden, tippt man einfach die entsprechende Konversation an und schreibt eine neue Mitteilung. Einen neuen Chat vom Handgelenk starten kann man mit WristChat nicht, die Konversation muss bereits in WhatsApp vorhanden sein. Grundsätzlich gibt es in WristChat diese Features:

Nachrichten auf Apple Watch lesen

Auf Nachrichten antworten

Gruppenchats anzeigen und beantworten

Status der Zustellung lesen

Nachrichten ausblenden, wenn gedimmt

Individuelles Design (Farbe der Chat-Blasen, Profilbilder etc.) festlegen

Haptisches Feedback

Der Entwickler hat mit WristBoard zudem noch eine eigene Tastatur-Anwendung für die Apple Watch im Programm. Hat man auch diese installiert, lassen sich die WhatsApp-Nachrichten am Handgelenk auch nahtlos mit der WristBoard-Tastatur tippen. Natürlich können auch ohne die Zusatz-App Nachrichten per Scribble- oder Diktierfunktion verfasst werden. WristBoard (App Store-Link) kann ebenfalls für 2,99 Euro im App Store erworben werden.