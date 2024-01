Deebot X2 Combo: Ecovacs integriert Staubsauger in Roboter-Station

Eines habe ich im Leben mit mittlerweile zwei Kindern gelernt: Selbst der beste Saug- und Wischroboter auf dem Markt ist keine Alternative zu einem klassischen Staubsauger, mit dem man die Krümmel nach dem Frühstück bekämpft. Oder nach dem Mittagessen. Oder nach dem Abendessen.

Der chinesische Hersteller Ecovacs ist genau der gleichen Meinung und hat nun den Deebot X2 Combo gezeigt. Bei diesem neuen Modell, das bisher nur in China vorgestellt wurde, wird ein klassischer kleiner Handstaubsauger mit Akku in die Basis-Station eines Saug- und Wischroboters integriert. Das ist auf jeden Fall eine Kombination, die wir so noch nicht gesehen haben.

Will man nur ein paar Krümmel aufsaugen oder Staub an Stellen bekämpfen, an denen der Roboter keine Chance hat, nimmt man einfach den Akku-Sauger aus der Station und verwendet ihn an den gewünschten Stellen. Ein Highlight: Der Staubsauger wird in der Station nicht nur geladen, sondern auch direkt entleert – genau so, wie es auch beim Roboter der Fall ist.

Eines ist auf den bisher gezeigten Produktfotos, die der Blog Allround-PC gefunden hat, bisher aber noch nicht klar: Wo wird das Zubehör aufbewahrt, das nicht in die Station passt. Also beispielsweise das lange Saugrohr oder die verschiedenen Aufsätze für den Roboter.

Der Roboter selbst ist übrigens mit allen Funktionen ausgestattet, die wir auch vom Ecovacs Deebot X2 Omni kennen. Also unter anderem rotierende Wischpads oder auch die Objekterkennung per Kamera. Unseren Testbericht könnt ihr ja gerne noch einmal durchlesen. Sobald der Deebot X2 Combo es auch nach Europa schafft, melden wir uns dann noch einmal.