Apple Arcade: Diese Spiele kommen Anfang Januar

Wer sich für Premium-Spiele interessiert, findet bei Apple Arcade eine große Auswahl an Titel, die ohne Werbung und ohne In-App-Käufe ausgestattet sind. Der Katalog wächst stetig, im Januar wird Apple drei neue Spiele hinzufügen. Eine Vorschau gibt es anbei.

Tamagotchi Adventure Kingdom

Von Bandai Namco erscheint am 4. Januar das Spiel Tamagotchi Adventure Kingdom. „Begib dich in Tamagotchi Adventure Kingdom auf ein herzerwärmendes Erlebnis und begleite den liebenswerten Helden Mametchi dabei, die Harmonie auf dem Tamagotchi-Planeten wiederherzustellen, nachdem ein mysteriöser Einschlag das Königreich erschüttert hat. Das Königreich ist eine Leinwand für die Spieler, auf der sie skurrile Landschaften erkunden, fast 300 liebenswerten Tamagotchi-Charakteren begegnen und ihr eigenes gemütliches Lager in der Wildnis bauen können. Mit regelmäßigen Inhalts-Updates bietet Tamagotchi Adventure Kingdom eine skurrile Reise voller Überraschungen für Spieler jeden Alters.“, heißt es zum Spiel.

Cornsweeper

Cornsweeper ist ein weiteres Original-Spiel, das ebenfalls am 4. Januar 2024 erscheint. Cornsweeper wurde von dem jamaikanischen Solo-Entwickler wbuttr entwickelt, dessen Mission es ist, Wärme durch handgefertigtes, illustratives Design und einen Geist des Gebens zu verbreiten. „In diesem meditativen Denkspiel knallen die Spieler leckeres Popcorn auf und weichen Explosionen aus – alles zu einem entspannenden und originellen Lo-Fi-Soundtrack mit Reggae-Einflüssen. Das Spiel ist stark vom jamaikanischen Kulturerbe von wbuttr beeinflusst und bietet sogar eine Lokalisierung in jamaikanischem Patois (dem lokalen Dialekt).“

Blackjack by MobilityWare+

Ab dem 4. Januar könnt ihr auch Blackjack by MobilityWare+ spielen. Es handelt sich um ein „legendäres Spiel“, also ein Spiel, dass schon vorhanden ist und als Plus-Version den Weg zu Apple Arcade gefunden hat. Die Beschreibung besagt: „In Blackjack by MobilityWare+ können Spieler in das klassische Blackjack-Spiel eintauchen und seine Feinheiten meistern. Gehen Sie über die Standardauswahl von „Hit“ oder „Stand“ hinaus und erkunden Sie authentisches Gameplay mit Optionen wie Splitting und Verdoppeln. Die Spieler können ihren Tisch selbst wählen, während sie von berühmten Orten wie London bis Barcelona reisen – jeder Ort bietet eine einzigartige Spielatmosphäre – während sie in den Ranglisten aufsteigen und ihr Können unter Beweis stellen. Erfreuen Sie sich an speziellen Features wie dem Table-Run-Progressionssystem, das es den Spielern ermöglicht, begehrte „Titel“ zu verdienen und neue Tische freizuschalten. Dieses dynamische Erlebnis verleiht der Blackjack-Reise eine zusätzliche Ebene an Spannung und Erfolg.“