Deezer: Musik-Streaming-Dienst startet Kooperation mit nextbike

Der Musikstreaming-Dienst Deezer (App Store-Link) dürfte den meisten Lesern von uns bekannt sein. Neben Spotify und Apple Music kämpft der Anbieter seit Jahren um neue Kunden – und bietet letzteren nun in Zusammenarbeit mit dem Leihrad-Service nextbike einen ganz besonderen Service an.

„Ab sofort werden Abonnenten des Audio-Streamingdiensts Deezer durch eine deutschlandweite Kooperation mit dem Bike Sharing Marktführer nextbike noch mobiler. Mit dem Deezer Vorteil können sie für zweimal 30 Minuten pro Tag kostenlos Räder in 54 Städten leihen.“

So berichtet Deezer in einer E-Mail an uns. Die Kooperation läuft bis einschließlich 30. Juni 2021 und gilt für alle Nutzer eines kostenpflichtigen Deezer Angebots in den Tarifen Premium, HiFi, Family oder Student. Um die Freiminuten zu aktivieren, muss einfach der eigene Deezer Account mit der nextbike App verknüpft werden.

Zu den unterstützten 54 deutschen Städten gehören: Augsburg, Baden-Baden, Berlin, Bonn, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt am Main, Freiburg, Gießen, Hannover, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Köln, Lahr, Leipzig, Leverkusen, Lippstadt, Metropolradruhr (Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Hamm, Herne, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen), Mönchengladbach, RVK e-Bike Rhein-Sieg-Kreis (Alfter, Bornheim, Meckenheim, Swisttal, Rheinbach, Wachtberg, Weilerswist), VRNnextbike (Bensheim, Bürstadt, Dossenheim, Frankenthal, Heddesheim, Heidelberg, Heppenheim, Hockenheim, Kaiserslautern, Ladenburg, Lampertheim, Ludwigshafen, Mannheim, Schwetzingen, Speyer, Weinheim, Worms).

Weitere Informationen zur neuen Partnerschaft gibt es auch im Blog von Deezer.