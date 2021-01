Die Powerline III Flow Kabel von Anker fühlen sich fantastisch an

Über ein einfaches Ladekabel für das iPhone kann man ja im Normfall nicht sonderlich viel schreiben. Auf der einen Seite gibt es einen Lightning-Anschluss, am anderen Ende wartet ein USB-Stecker. Mittlerweile kommt immer mehr USB-C zum Einsatz, so auch beim neuen Anker Powerline III Flow (Amazon-Link). Und zu diesem neuen Kabel kann man tatsächlich noch etwas mehr erzählen.

In unserer kurzen Vorstellung vor einer Woche sind wir ja bereits auf die verwendeten Materialien eingegangen. „Die samtweichen Graphene-Drähte mit einer Ummantelung aus Silikagel liegt sehr angenehm in der Hand“, lässt uns der Hersteller wissen. Ich bin mir sicher, dass ihr euch nicht auf Anhieb vorstellen könnt, wie genau sich dieses Silikagel anfühlt.

Neues Material der Anker-Kabel kann überzeugen

Nun, anhand unserer Testmuster, die heute bei uns eingetroffen sind, kann ich euch verraten: Das Powerline III Flow fühlt sich tatsächlich sehr geschmeidig und weich an. Gleichzeitig hat es der Hersteller aber geschafft, die Anziehungskraft für Staub zu reduzieren. Sehr gut sichtbar wird das im Vergleich mit dem mitgelieferten Kabelbinder, der aus einem anderen Material besteht, das wiederum Haare und Staub magisch anzieht.

Das Material hat aber noch weitere Vorteile. Laut Anker ist es noch robuster als bisherige Kabel, wobei ich die versprochenen 25.000 Biegungen und Zerrungen natürlich nicht selbst ausprobieren konnte. Was ich aber sofort bemerkt habe: Das Kabel bleibt sehr glatt, selbst wenn es zuvor eng aufgewickelt wurde.

Erhältlich ist das Anker Powerline III Flow in 90 und 180 Zentimeter Länge, jeweils in fünf verschiedenen Farben, wobei Schwarz aktuell anscheinend ausverkauft ist. Bleiben momentan also noch Weiß, Mintgrün, Lavendel und Altrosa, trotzdem sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Das Altrosa finde ich persönlich vielleicht ein kleines bisschen zu „fleischig“, aber da gibt es sicherlich auch andere Meinungen.

Nun habe ich dann doch einiges über ein einfaches Ladekabel geschrieben. Das liegt wohl auch daran, dass mir das Material wirklich gut gefällt – die in den letzten Jahren so stark verbreiteten Nylon-Lösungen finde ich persönlich nicht so toll. Mit einem Preis von 15,99 Euro für das kürzere Kabel und 17,99 Euro für das längere Modell zahlt man für das Anker Powerline III Flow vielleicht etwas mehr.