App Store: Indie-Game Among Us meistgeladenes Spiel im Dezember 2020

Einen großen Anteil am Erfolg von Apples App Store haben nach wie vor Spiele, allen voran mobile Games für iOS und iPadOS. Dass es auch Titel von unabhängigen Entwicklern zu Ruhm und Ehre bringen können, bewies im vergangenen Monat das Indie-Game Among Us: Es war im Dezember 2020 das meistgeladene Spiel in Apples App Store. Das geht aus einer Marktstudie von AppFigures hervor.

Interessanterweise ist Among Us, das von InnerSloth entwickelt wurde und für PCs und Mobilgeräte bereit steht, bereits zwei Jahre alt. Der plötzliche Erfolg sorgte auch bei den Entwicklern für Erstaunen, kann aber durch einige Twitch-Streamer mit großer Reichweite und dem günstigen Preis – 3,99 Euro bei Steam und gratis im App Store – erklärt werden. Among Us erinnert ein wenig an das bekannte Brettspiel CLUEDO, denn auch hier heißt es, einen Verdächtigen zu entlarven. Auf einem Raumschiff geht ein Saboteur um, der die Crew aus vier bis zehn Spielern nacheinander ausschaltet. Maximal zwei Spielern wird diese Rolle zugeschrieben, die Crew selbst kann abstimmen, wer der Verdächtigen aus dem Spiel geworfen wird. Among Us lässt sich online oder auch lokal über ein WLAN-Netzwerk spielen und sorgt gerne einmal für angeregte Diskussionen im eigenen Chat des Spiels.

Sushi Roll 3D klettert dank Werbekampagne im Ranking

Die Studie von AppFigures zeigt auf, dass Among Us nicht nur im Dezember 2020, sondern auch im November davor sowohl bei Google Play als auch im App Store die beliebteste App in der Spiele-Kategorie war. In beiden Stores konnte das Multiplayer-Game im Dezember des letzten Jahres über 48 Millionen Downloads verzeichnen – die meisten stammen allerdings im Verhältnis von 4:1 von Google Play. Nichtsdestotrotz verleiteten die guten Downloadzahlen auch Apple dazu, den Titel im App Store als einen der „Trends des Jahres 2020“ zu nominieren.

Auf den Plätzen 2 und 3 landeten im App Store im Dezember 2020 die Spiele Project Makeover und Sushi Roll 3D. Vor allem letzteres konnte durch eine eigene große Werbeaktion viele neue Downloads generieren: Allein im Dezember gab es geschätzte 26,5 Millionen dieser Art. Bis Ende November lagen die Downloads jeweils deutlich unter 200.000 pro Tag, ehe die Kurve durch Werbemaßnahmen im Dezember sprunghaft anstieg. Das Suchwort „Sushi“ war auch das meistverwendete im US-App Store im letzten Monat. Die komplette Marktstudie von AppFigures findet sich zum Nachlesen auf der Website des Unternehmens.

Habt ihr Among Us auch schon aus dem App Store geladen? Welches war euer persönliches Spiel des Jahres 2020? Wir freuen uns wie immer auf eure Kommentare.