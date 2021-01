TikTok: Teenager-Konten erhalten standardmäßig neue Privatsphäre

Bei Jugendlichen ist das soziale Netzwerk TikTok (App Store-Link) nach wie vor ein sehr beliebtes Mittel der Selbstdarstellung und Kommunikation. TikTok lässt sich kostenlos auf das iPhone und iPad herunterladen und sieht sich als „globale Video-Community für kurze und unterhaltsame Videos“. Die Installation ist ab iOS 9.3 oder neuer möglich, auch eine deutsche Lokalisierung ist vorhanden.

Um gerade die jüngsten Nutzer des Netzwerks zu schützen, hat TikTok nun neue Privatsphäre-Regeln und -Einschränkungen für Teenager, die nach und nach Einzug in die App halten sollen, präsentiert. Wie TikTok heute im eigenen Newsroom berichtet, werden diese ab heute umgesetzt.

„Ab heute ändern wir die Standard-Privatsphäre-Einstellung für alle registrierten Konten im Alter von 13-15 Jahren auf privat. Mit einem privaten TikTok-Konto können nur Personen, die der Nutzer als Follower zulässt, seine Videos sehen. Wir möchten, dass unsere jüngeren Nutzer in der Lage sind, informierte Entscheidungen darüber zu treffen, was und mit wem sie teilen möchten, was auch beinhaltet, ob sie ihr Konto für öffentliche Ansichten öffnen möchten. Indem wir sie frühzeitig in ihre Privatsphäre einbeziehen, können wir sie in die Lage versetzen, bewusstere Entscheidungen über ihre Online-Privatsphäre zu treffen.“