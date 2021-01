Sonos Move Akku-Kit ab sofort für 79 Euro erhältlich

Der Sonos Move ist mit 399 Euro nicht unbedingt ein günstiges Gadget, dafür aber ein umso flexibleres. Innerhalb des heimischen WLANs verhält er sich wie ein normaler Multiroom-Speaker von Sonos, unterwegs kann man ihn dank Bluetooth ebenfalls zur Musikwiedergabe nutzen. Gepaart mit einer praktischen Ladestation und einer ordentlichen Akkulaufzeit von bis zu elf Stunden ist er eine tolle Ergänzung für bestehende Systeme.

Jetzt hat Sonos den Move noch ein bisschen besser gemacht, zumindest wenn man einen Blick in die Zukunft wirft. Ab sofort bietet Sonos ein Set bestehend aus Schrauben, Werkzeug und Ersatz-Akku an, das unter dem Namen „Move Akku-Kit“ für 79 Euro verkauft wird. Damit kann man einem betagten Sonos Move neues Leben einhauchen.

„Die Haltbarkeit des Akkus vom Sonos Move kann abhängig von der Nutzung variieren und entspricht in etwa einer Lebensdauer von 900 Ladezyklen, was eine Lebenszeit von 3 Jahren ist“, lässt uns Sonos in einer Pressemitteilung wissen.

Solltet ihr also in einigen Jahren das Gefühl haben, dass euch die Akku-Laufzeit des mehrere Jahren alten Sonos Move nicht mehr ausreicht, könnt ihr einfach zum Akku-Kit greifen. Bei vielen anderen Herstellern gibt es eine solche Möglichkeit nicht – leider.

Auch um die Entsorgung des alten Akkus hat sich Sonos Gedanken gemacht. Falls man nicht die Möglichkeit hat, ihn an einem örtlichen Recycling- und Wertstoffhof abzugeben, kann man vom Kundendienst ein torfrankiertes Versandetikett erhalten und Sonos kümmert sich um die fachgerechte Entsorgung.